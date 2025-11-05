  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    FOTO: Marko Feist
    FOTO: Marko Feist
    Ž. U., video: Marko Feist
    5. 11. 2025 | 16:16
    5:19
    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v tokratnem pogovoru v ospredje postavila volitve v New Yorku. Tamkajšnja zmaga Zorhana Momdanija, ki se opisuje kot »demokratični socialist«, po njegovem mnenju predstavlja »epski paradoks«. Markeš je volitve označil za javnomnenjski odziv na Trumpovo vladanje.

    Beseda je tekla tudi o uspehu evropske pobude Inštituta 8. marec, napeti situaciji na Dolenjskem in sodni odločitvi glede vdora v prostore RTV.

    Epski paradoks: Demokrat na čelu New Yorka

    Pogovor je odprl Žerdin z, po njegovih besedah, »epskim paradoksom«: New York, ki velja za središče svetovnega kapitalizma, je dobil župana, ki samega sebe označuje za »demokratičnega socialista«. Markeš je ob tem pojasnil, da se v Ameriki ta oznaka pojmuje drugače kot v Evropi.

    Zmaga Zorhana Momdanija, ki je premagal tako demokratski kot republikanski pol, je bila sicer zanesljiva, dosegel je 50,4 odstotka glasov. Njegova kampanja, ki se je po besedah Markeša začela »s popolne ničle«, je pritegnila 100.000 prostovoljcev. Markeš je izpostavil, da 34-letni Momdani za zdaj ostaja na predvolilnih pozicijah; med drugim je napovedal zamrznitev najemnin, odprtje mestnih javnih trgovin za živila in brezplačen prevoz.

    Markeš: Trump je pogorel na celi črti

    Volitve je Markeš povezal s širšo ameriško politiko. Po njegovem mnenju so »zelo dober indikator« za dogajanje naslednje leto in predstavljajo »javnomnenjski odziv« na enoletnico Trumpovega vladanja. »In Trump je pogorel na celi črti,« je ocenil Markeš. Dodal je, da je republikanska stranka »v zosu«, saj so volitve tudi v drugih državah šle »iz rdečega v plavo«.

    image_alt
    Slavoj Žižek: Nisem nor, da bi podpiral Trumpa

    Čeprav ima Trump še tri leta mandata, Markeš meni, da je njegove ere »s tem trenutkom konec«. Žerdin je ob tem posvaril pred prezgodnjim razglašanjem konca.

    Globalna zgodba iz Slovenije

    Komentatorja sta spregovorila tudi o uspehu kampanje My Voice, My Choice, ki jo vodi Inštitut 8. marec. Pobuda za zagotovitev varnega splava na ravni EU je bila podprta v enem od odborov Evropskega parlamenta, naslednji korak pa je glasovanje celotnega parlamenta.

    Zbranih je bilo 1,2 milijona podpisov. Markeš je kot primer potrebe po ureditvi izpostavil Poljsko, kjer je mlada mati umrla, ker zdravniki zaradi restriktivne zakonodaje niso pravočasno posredovali pri odmrlem plodu.

    Markeš domneva, da je cilj pobude med drugim omogočiti, da bi državljanke Poljske lahko prišle do brezplačne storitve v drugi državi EU. Uspeh pobude, ki jo je podprl tudi del EPP, je Markeš opisal kot primer, ko »neka skupina iz Slovenije na koncu naredi globalno zgodbo«.

    Markeš: Slovenija je na tem, da poči

    Beseda je tekla tudi o povišani temperaturi v povezavi z dogajanjem na Dolenjskem. Markeš je ponovil svoje stališče, da smo »bratje in sestre«, a da je treba »kriminal poloviti«.

    Opozoril je na pomisleke Fakultete za socialno delo, da bi socialne pravice postale »orožje za discipliniranje«.

    Spomnil je na primer izpred približno 30 let, ko naj bi sodišče oprostilo Roma zaradi posilstva mladoletnice, pri čemer je pravnik Ljubo Bocon takrat po Markeševih besedah dejal, da je to skladno z njihovo tradicijo.

    image_alt
    Teden po streljanju v Žabjaku hišne preiskave

    Markeš je poudaril, da če je bilo to takrat mogoče razumeti, »pa to danes ni več res«. Ocenil je, da je »Slovenija na tem, da poči« in pozval k novemu premisleku principov, ki bo upošteval tudi pravice žrtev.

    »Abotna« sodba o vdoru na RTV

    Za konec sta se dotaknila še odločitve okrajnega sodišča glede vdora v studio RTV leta 2021. Sodišče je po poročanju Pravne mreže oprostilo udeleženko, češ da je ravnala v »skrajni sili«, da bi preprečila »večje zlo«, ki naj bi ga predstavljalo cepljenje.

    image_alt
    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Markeš je tako obrazložitev označil za »abotno«. Opozoril je na dvojna merila in citiral voditelja na radiu, ki je sodnike vprašal, kako bi se počutili, če bi njim »drhal vdrla noter« sredi obravnave.

    »Jaz mislim, da bi ti ljudje danes že bili za zobmi,« je dejal Markeš in pozval k enakim standardom.

    Novice  |  Slovenija
