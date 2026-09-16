Markeš: Oktobra bomo glasovali za ali proti vladi; Tonin dobil po nosu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokratno oddajo Od srede do srede pričela s spominom na dolgoletnega urednika Dela Aleksandra Zupanca, ki je prejšnji teden nepričakovano umrl, nadaljevala pa s prihajajočimi štirimi referendumi.

Enajstega oktobra bodo namreč volivci na zakonodajnem referendumu odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi, na posvetovalnih pa se bodo izrekli o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in zakonu o RTV Slovenija. Še vedno pa poteka zbiranje podpisov za peti referendum o omnibusu zakonov nove vlade, pri čemer pa se zapleta, saj oddajanje podpisov preko portala e-uprava ne deluje, kot bi moralo, je spomnil Žerdin.

Markeš meni, da so trije referendumi »podtaknjeni« zraven zgolj zato, da bo desnica lažje mobilizirala svoje volivce. »Enajstega oktobra bo potekalo glasovanje za ali proti tej vladi,« je povzel Markeš.

»Referendum o plačevanju prispevkov za javno RTV je nesmiseln, kajti tudi če bi jih ukinili, bi RTV morali financirati iz proračuna,« je ocenil. »Referendum o volilni pravici tujcev je stvar ustavnega sodišča, referendum o socialni pomoči pa je aboten,« je povzel in pozval vlado, naj glede teh tem vendar spoštuje stroko. Pomembno je zaustaviti zlasti zakon o parlamentarni preiskavi oziroma politični policiji, če ne sledi madžarizacija Slovenije«, je posvaril Markeš.

Vladajoča koalicija sicer po mnenju Markeša deluje »kot namazan stroj«, njeno delovanje pa poganjajo »interesi plutokracije«, je ocenil. Pa vendar se je koalicijska Nova Slovenija znašla v hudih težavah, saj je Evropski parlament njenemu evropskemu poslancu Mateju Toninu odvzel imuniteto. »Tonin je dobil po svojem dolgem nosu, kakršnega so mu risali, ker je lagal kot Ostržek,« je dogajanje opisal Markeš.

Markeš meni, da Janez Janša vse močnejšega nezadovoljstva in odpora ne bo mogel dolgo vzdržati, »vprašanje pa je, kakšno razdejanje bo zapustil,« je posvaril Markeš, a dodal, da so tudi tisti, ki se predstavljajo kot alternativa, »del problema«.