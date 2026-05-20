Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

48 poslank in poslancev je podpisalo izjavo, da predlagajo Janeza Ivana Janšo za mandatarja za sestavo nove vlade. Med podpisniki te izjave pa so tudi opozicijski poslanci, vsaj tako se predstavljajo, stranke Resni.ca, je politično dogajanje povzel Ali Žerdin.

Janeza Markeša to ne preseneča, »na to smo opozarjali«, je spomnil in ocenil, da četrta Janševa vlada nastaja skozi »serijo prevar«. Dvomi pa, da bo vlada preživela do konca mandata. »Ljudje so ne le razočarani, ampak tudi jezni, kajti demokracija se jim drobi pod rokami, čeprav smo se zanjo trudili zelo dolgo časa,« je razmere opisal Markeš. Ocenjuje, da »Slovenija ni država, ki bi jo lahko na tak način manipulirali, ne da bi se ljudje znali upreti,« in meni, da so bo do upora prišlo.

Primer takšne manipulacije je tudi interventni zakon, ki v enem paketu prinaša kopico ločenih zakonov, z namenom, da bi ustanovno sodišče preprečilo referendum, ker naj referendum o proračunskih zadevah ne bi bil dopusten, je navedel Markeš. Žerdin je takšno izigravanje možnosti referenduma o zakonu označil za zahrbtnega in opozoril, da je sicer vprašanje, ali bo to na ustavnem sodišču zdržalo.

Markeš je opozoril, da so volivci v dobri veri glasovali glede na predvolilne programe in izjave, ki pa so se v veliki meri izkazale za laži. Izpostavil je zlasti Anžeta Logarja, ki »ne počne drugega, kot obrača besede in laže«.

Ali Žerdin je spomnil tudi na opozorilo pravnika Roka Čeferina, da je pri volitvah prišlo do zunanjega vplivanja. Markeš je ocenil, da tudi na Trstenjakovi, kjer so se mudili izraelski agenti Black Cube, delujejo po podobnih metodah.

Žerdin je dodal, da je ravno, ko sta odhajala do studia, prišlo sporočilo, da se je sestal sekretariat sveta za nacionalno varnost, na katerem so se seznanili z rezultati neodvisne forenzične analize, ki je potekala v tujini in med katero so forenziki preučevali posnetke, ki jih je pridelala agencija Black Cube. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do poskusa vplivanja na volitve in do hudih kaznivih dejanj, je povzel Žerdin. Stvar je v rokah tožilstva in policije, sta sklenila komentatorja.