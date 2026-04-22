Markeš: Stevanović rine iz ene nespodobnosti v drugo

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš ne verjameta interpretacijam, da proces sestavljanja vladajoče koalicije stoji, saj da naj bi se čakalo, da se najprej do konca konstituira parlament. Markešu se zdi zanimiv obrat Roberta Goloba, ki je skušal sestaviti koalicijo, sedaj pa je že javno razglasil, da se veseli dela v opoziciji, po drugi strani pa tudi Janez Janša trdi, da koalicije ne sestavlja.

»Mislim, da je Golob ugotovil, da ga je volilni algoritem potopil in da ne more sestaviti vlade,« je ocenil Markeš, ki opaža, da sta Anže Logar in Zoran Stevanović očitno na Janševi strani. »Več kot očitno je, da bo šlo za udarno enobarvno vlado,« je napovedal Markeš.

Meni, da Stevanović kot novi predsednik DZ »rine iz ene nespodobnosti v drugo,« saj je že dejstvo, da Svoboda kot največja parlamentarna stranka ni dobila nobenega podpredsedniškega mesta državnega zbora, »v nebo vpijoče«, Stevanović pa poslance pogosto prekinja, jemlje besedo v svoje roke, se obnaša samovoljno in nespodobno.

»Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona, dialoškosti in tolerance,« je dejal. Ker zaradi označevanja glasovnic pri glasovanju o predsedniku državnega zbora ni bilo spoštovano načelo tajnosti, bi sodišče glasovanje lahko razveljavilo, meni Markeš.

Kdo bo v morebitni Janševi vladi dobil katero ministrstvo, komentatorja še ne vesta, sta pa prepričana, da zunanji minister ne bo imel nobene suverenosti, temveč bo moral delati po nareku predsednika vlade. Zunanja politika je še posebej pomembna v sedanjem času vojne na bližnjem vzhodu, kjer je po mnenju Markeša Izrael edini, ki si želi vojne. Situacija je še bolj zapletena, ker je »Trump vedno bolj nor«, je opozoril Markeš, ki meni, da je spor med Trumpom in papežem prvega mednarodno izoliral in volilno bazo obrnil proti njemu.