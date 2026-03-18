Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

Volitve bodo v nedeljo, vendar je pred njimi prišlo do poskusa vmešavanja v slovenske volilne procedure, ki ima elemente tuje dejavnost, je dogajanje povzel Ali Žerdin. Spomnil je, da je tik preden sta odšla v studio sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk na novinarski konferenci dejal, da se je izraelsko podjetje Black Cube vmešalo v slovenske volitve in pristavil, da ga razmere »žalostijo«.

Komentatorju Dela Janezu Markešu se zdi ključno, da je Volk je predstavil ugotovitve Sove, da so trije Izraelci prileteli na Brnik in se od tam odpeljalo na Trstenjakovo, kjer ima vilo stranka SDS. Sova je torej potrdila razkritje Mladine, Inštituta 8. marec in Danes je nov dan. Zasebno podjetje povezano z Mosadom in genocidom v Gazi se je vmešalo v slovenske volitve, pri čemer obstaja velika verjetnost, da je naročnik tega Janez Janša oziroma SDS, je strnil Janez Markeš.

Na predvolilnem soočenju je Janša zatrdil, da teh agentov, ne pozna, čeprav je takoj nato priznal, da se je z enim od njih že srečal, je spomnil Markeš. Volk je ocenil, da je bil namen izraelskih agentov poskrbeti za politično diskreditacijo, je navedel Žerdin. Markešu se to zdi logično stališče, saj so očitno poskušali diskreditirati Janševe politične nasprotnike, zlasti Roberta Goloba, Gen-i in njegovo prijateljstvo z Zoranom Jankovićem.

Že leta 2020, v Janševi vladi, je minister Zdravko Počivavšek sprejel predstavnike izraelskega podjetja, ki so se prišli pogovorjat z vlado o prisluškovalnem orodju Pegasus, je spomnil Markeš. Kasneje istega leta se je s tem podjetjem in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sestal Janez Janša, avgusta 2021 pa se je v Izraelu mudil zunanji minister v Janševi vladi Anže Logar, ki se je sestal z izraelskim nacionalnim kibernetskim direktoratom, je navedel Markeš in ocenil, da je škandal eden največjih v Sloveniji, primerljiv le z afero Depala vas ali preprodajo orožja. Ob tem je dodal še, da je Janša zanikal genocid v Gazi in izraelskih dejanj ni obsodil.

Izraelsko podjetje Black Cube je sicer že večkrat deloval s popolnoma enakim vzorcem, denimo v Romuniji, na Madžarskem, ki je zaveznica Janeza Janše in v ZDA, ko jih je najel razvpiti Harvey Weinstein, da bi ustrahovalo žrtve, ki so ga obtožile spolnih napadov, je spomnil Markeš in se obregnil ob poročanje nacionalne televizije o primeru, ki ga je »šokiralo in presenetilo«. Prišlo je do »brutalne kršitve ustave«, napada na slovensko suverenost in nezakonito prisluškovanje, je strnil.

Markeša sicer preseneča, kako slabi so bili izraelski agentje, saj jim ni uspelo priti do tistih, ki so jih želeli diskreditirati ali ključnih virov, vse kar so dobili so bile govorice, je povzel. »Glavno vprašanje je kdo je to plačal,« je dejal Markeš in poudaril, da ceno takšnih storitev večinoma ocenjujejo na pol milijona do milijon evrov, pri čemer je Sova potrdila, da je naročilo prišlo iz Slovenije. »To je nacionalno izdajstvo,« je bil jasen Markeš, ki je ocenil, da je bil »Janša ujet z roko v žaklju.«

Spomnil pa je tudi, da so prav ministri Svobode kapitulirali pred Izraelom in se ustrašili pred tem, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike pred mednarodnim sodiščem zaradi genocida v Gazi.

Kljub temu, da Svobodi ni naklonjen, Markeš meni, da je udeležba na volitvah nujna, da se prepreči »avtokratski obrat« in zaščiti demokracijo. »To je test, kako kritični so slovenski državljani,« je ocenil.