Markeš: Trump je copata sionistov

V tokratnem podkastu Od srede do srede Ali Žerdin in Janez Markeš komentirata napad na Iran. Napad se je začel v soboto, za Izraelce na šabat, dela prost dan, in za Irance sredi svetega praznika ramazana. Markeš je napad ocenil za »napad hijen« in citiral Jeffreyja Sachsa, ki trdi, da »Benjamin Netanjahu že 30 let skuša začeti vojno z Iranom. Videoposnetki pa kažejo, da vojno zagovarja že 40 let«.

Markeš meni, da je »Donald Trump, zaradi priključitvijo napadu na Iran, navadna copata sionistov. Napadu se je pridružil bodisi, ker zaradi denarja, bodisi zaradi Epsteinovih dosjejev.« Komentatorja se strinjata, da je bil neizzvan napad sredi pogajanj zločin.

Oba voditelja trdita, da bi iranski režim brez napada na Iran hitreje razpadel, kot pa sedaj, ko se z mučeniškim umorom vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija, samo še konsolidira. »Če bo za naslednika izbran njegov sin, se bo režim še toliko bolj utrdil«, meni Žerdin. Markeš pravi, da Iran ve, da ne more zmagati vojne, ampak deluje po principu »lahko, da bomo šli pod vodo, ampak vi boste šli skupaj z nam«.

Nadaljuje, da je »Teheranu vseeno ali vojno izgubi, le da ohrani svoje dostojanstvo.« Glavno vprašanje zdaj je, kako se bosta na agresijo odzvali Kitajska in Rusija. Če verjamemo Sachsu bo Kitajska Iranu po tiho pomagala, iz čisto pragmatičnega razloga, ker od tam uvaža nafto, pravi Markeš.

Kar se tiče Evrope, je Friderich Merz s svojo servilnostjo Trumpu »sramota Evropska uniji«, ocenjuje Markeš, »podobno kot Ursula von der Leyen«​. Glede kampanje My voice, my choice je »namesto vladavine prava, odločala kapricioznost neke ženske, ki misli da lahko dela po svoje«.

Žerdin pravi, da je von der Leyen poslala dvojno sporočilo »sklada ne bo, ker sklad že je.« Markeš diskreditacijo uspeha kampanje s strani slovenske desnice vidi kot del njihove strategije reduciranja diskurza na niz parih gesel. Vrhunec tega procesa predstavlja izobešanje trupla psa na plakat Svobode. »Poginuli pes je normalizacija nasilja«, doda Žerdin.

V slovenskih parlamentarnih volitvah bo ključna ohranitev javnega zdravstva in »ravno cerkev bi se inherentno morala zavzeti za državno javno zdravstvo.« Brez javnega zdravstva nihče ne bo ščitil raziskav redkih bolezni in drugih bolezni, ki niso profitno zanimive.

»Praksa je pokazala, da gredo koncesionarji samo za denarjem«, poudarja Markeš. Na teh volitvah, se po njegovem mnenju »sploh ne odločamo o strankarskem spektru, ampak o temeljnih vrednotah demokracije in družbe«. Markeš poziva, da v luči nevarnosti neoliberalizma in potencialne tretje svetovne vojne, zgradimo svojo lastno politiko.