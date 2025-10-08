Markeš: Trump vlada z dekreti, podobno kot je med epidemijo vladal Janez Janša

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v ospredje tokratnega pogovora postavila napeta pogajanja o usodi Gaze, ki potekajo v egiptovskem Šarm el Šejku.

Medtem ko svet zadržuje dih ob vprašanju, ali bo končno dosežen mir, se v ozadju dogaja, kot pravi Žerdin, »skrajno obskurna« okoliščina – skorajšnja razglasitev Nobelove nagrade za mir, za katero je nominiran tudi Donald Trump.

Pogovor se ni ustavil na Bližnjem vzhodu; preselil se je na domače politično prizorišče, kjer je ustavna komisija soglasno podprla idejo, da bi v ustavo vpisali pravico do plačevanja z gotovino.

Od »zlate riviere« v Gazi do upanja na Times Squaru

Pogajanja v Šarm el Šejku so po Markeševem mnenju v fazi tehnikalij. Hamas zahteva zavezo Izraela, da po izpustitvi vseh talcev ne bo več vojaških operacij, medtem ko Izrael in palestinske oblasti pričakujejo, da bo Hamas položil orožje.

Že sama ideja, da naj bi v Gazi oblast prevzela »tehnična oziroma tehnokratska« vlada, v kateri bi sodelovala Tony Blair in Jared Kushner, pa v Markešu zbuja globok dvom.

»To ni prvič, je nespodobno, drugič je nedostojno, tretjič je, oprosti izrazu, idiotsko,« je bil oster Markeš do ideje o preoblikovanju Gaze v nekakšno »zlato riviero«.

Poudaril je, da rešitev ne leži v investicijskih projektih, temveč v priznanju državnosti. »Tam moraš narediti državo, ne pa riviero. Palestincem pripada država in potem bo mir«.

Markeš je ob tem izpostavil, da je Benjamin Netanjahu sicer le simptom širše sionistične ideologije, ki želi Palestince iztisniti z njihovega ozemlja, a je s svojo politiko stanje radikaliziral do točke, ko je rešitev neizogibna.

Upanje pa po mnenju sogovornikov raste na nepričakovanih mestih. Žerdin je izpostavil posnetek z newyorškega Times Square-a, kjer so ortodoksni Judje protestirali z vzkliki »Free Palestine«. Markeš je to označil za čudovit dogodek in znak velikega upanja.

Pojasnil je, da si ti Judje ne želijo samostojne države, temveč »zvestobo Tori, postavi«. Po njegovem mnenju je prav dialog med takšnimi razsvetljenimi posamezniki, ki težijo k univerzalizmu in sobivanju, pot naprej.

Kot drug vir upanja je omenil tudi aktivistko Greto Thunberg, ki kljub poniževanju med zajetjem flotilje ni hotela govoriti o svojem trpljenju, ampak je neomajno naslavljala problem sodelovanja evropskih držav v kapitalskih projektih z Izraelom.

Trumpovo vladanje z dekreti in slovenska ustavna »vrednota«

Razprava se je dotaknila tudi Donalda Trumpa, ki je prepričan, da bi bila velika žalitev za ZDA, če ne bi dobil Nobelove nagrade za mir. A njegove notranjepolitične poteze kažejo drugačno sliko.

Markeš je opozoril, da Trump v ZDA pošilja nacionalno gardo nad lastne ljudi, na primer iz Teksasa v Illinois, kar sodniki sicer preprečujejo.

To je označil za vladanje z dekreti, podobno tistemu, ki ga je v Sloveniji med epidemijo covida izvajal Janez Janša. »Ta norija se bo morala enkrat nehati,« je dejal.

Od globalne norije sta se sogovornika premaknila na domači teren, k predlogu, da bi pravico do plačevanja z gotovino vpisali v ustavo. Oba sta do ideje izrazito kritična.

»Ustavna materija to pač ni,« je bil jasen Markeš. Poudaril je, da ustava temelji na univerzalnih vrednotah, medtem ko je način denarnega poslovanja stvar zakonov.

Spomnil je, da so v preteklosti ustavo spreminjali »s tresočo roko« in le, kadar je bilo to nujno, na primer ob vstopu v EU in Nato ali pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, kot sta pravica do vode ali znakovnega jezika.

Markeš je bil do predloga ciničen: »Zakaj pa ne bi potem ustavo spremenili v korist blagovne menjave, ovca za kozo ali nekaj podobnega?«.

Po njegovem mnenju bi se morali državniki zavedati različnih nivojev pomembnosti in denarne zadeve urejati z zakoni, ne pa z najvišjim pravnim aktom države.