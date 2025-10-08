  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Markeš: Trump vlada z dekreti, podobno kot je med epidemijo vladal Janez Janša

    Komentatorja o pogajanjih za Gazo, Trumpovi nominaciji za Nobelovo nagrado in vpisu gotovine v ustavo. Markeš: »Palestincem pripada država, ne riviera.«
    Ali Žerdin in Janez Markeš v podkastu Od srede do srede. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Ali Žerdin in Janez Markeš v podkastu Od srede do srede. FOTO: Marko Feist
    Ž. U., video: Marko Feist
    8. 10. 2025 | 16:00
    8. 10. 2025 | 16:11
    4:56
    A+A-

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v ospredje tokratnega pogovora postavila napeta pogajanja o usodi Gaze, ki potekajo v egiptovskem Šarm el Šejku.

    Medtem ko svet zadržuje dih ob vprašanju, ali bo končno dosežen mir, se v ozadju dogaja, kot pravi Žerdin, »skrajno obskurna« okoliščina – skorajšnja razglasitev Nobelove nagrade za mir, za katero je nominiran tudi Donald Trump.

    Pogovor se ni ustavil na Bližnjem vzhodu; preselil se je na domače politično prizorišče, kjer je ustavna komisija soglasno podprla idejo, da bi v ustavo vpisali pravico do plačevanja z gotovino.

    Od »zlate riviere« v Gazi do upanja na Times Squaru

    Pogajanja v Šarm el Šejku so po Markeševem mnenju v fazi tehnikalij. Hamas zahteva zavezo Izraela, da po izpustitvi vseh talcev ne bo več vojaških operacij, medtem ko Izrael in palestinske oblasti pričakujejo, da bo Hamas položil orožje.

    Že sama ideja, da naj bi v Gazi oblast prevzela »tehnična oziroma tehnokratska« vlada, v kateri bi sodelovala Tony Blair in Jared Kushner, pa v Markešu zbuja globok dvom.

    »To ni prvič, je nespodobno, drugič je nedostojno, tretjič je, oprosti izrazu, idiotsko,« je bil oster Markeš do ideje o preoblikovanju Gaze v nekakšno »zlato riviero«.

    image_alt
    Zaradi pogajanj ne smemo pozabiti, da se genocid nadaljuje

    Poudaril je, da rešitev ne leži v investicijskih projektih, temveč v priznanju državnosti. »Tam moraš narediti državo, ne pa riviero. Palestincem pripada država in potem bo mir«.

    Markeš je ob tem izpostavil, da je Benjamin Netanjahu sicer le simptom širše sionistične ideologije, ki želi Palestince iztisniti z njihovega ozemlja, a je s svojo politiko stanje radikaliziral do točke, ko je rešitev neizogibna.

    Upanje pa po mnenju sogovornikov raste na nepričakovanih mestih. Žerdin je izpostavil posnetek z newyorškega Times Square-a, kjer so ortodoksni Judje protestirali z vzkliki »Free Palestine«. Markeš je to označil za čudovit dogodek in znak velikega upanja.

    Pojasnil je, da si ti Judje ne želijo samostojne države, temveč »zvestobo Tori, postavi«. Po njegovem mnenju je prav dialog med takšnimi razsvetljenimi posamezniki, ki težijo k univerzalizmu in sobivanju, pot naprej.

    image_alt
    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Kot drug vir upanja je omenil tudi aktivistko Greto Thunberg, ki kljub poniževanju med zajetjem flotilje ni hotela govoriti o svojem trpljenju, ampak je neomajno naslavljala problem sodelovanja evropskih držav v kapitalskih projektih z Izraelom.

    Trumpovo vladanje z dekreti in slovenska ustavna »vrednota«

    Razprava se je dotaknila tudi Donalda Trumpa, ki je prepričan, da bi bila velika žalitev za ZDA, če ne bi dobil Nobelove nagrade za mir. A njegove notranjepolitične poteze kažejo drugačno sliko.

    image_alt
    Naklonjeni priznanju Palestine, utrujeni od vojne v Ukrajini

    Markeš je opozoril, da Trump v ZDA pošilja nacionalno gardo nad lastne ljudi, na primer iz Teksasa v Illinois, kar sodniki sicer preprečujejo.

    To je označil za vladanje z dekreti, podobno tistemu, ki ga je v Sloveniji med epidemijo covida izvajal Janez Janša. »Ta norija se bo morala enkrat nehati,« je dejal.

    Od globalne norije sta se sogovornika premaknila na domači teren, k predlogu, da bi pravico do plačevanja z gotovino vpisali v ustavo. Oba sta do ideje izrazito kritična.

    »Ustavna materija to pač ni,« je bil jasen Markeš. Poudaril je, da ustava temelji na univerzalnih vrednotah, medtem ko je način denarnega poslovanja stvar zakonov.

    Spomnil je, da so v preteklosti ustavo spreminjali »s tresočo roko« in le, kadar je bilo to nujno, na primer ob vstopu v EU in Nato ali pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, kot sta pravica do vode ali znakovnega jezika.

    Markeš je bil do predloga ciničen: »Zakaj pa ne bi potem ustavo spremenili v korist blagovne menjave, ovca za kozo ali nekaj podobnega?«.

    image_alt
    Protestna izjava proti razglasitvi antifašizma za terorizem

    Po njegovem mnenju bi se morali državniki zavedati različnih nivojev pomembnosti in denarne zadeve urejati z zakoni, ne pa z najvišjim pravnim aktom države.

    d podkast, od srede do srede, Ali Žerdin in Janez Markeš

