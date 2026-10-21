Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Referendumov kar ni konec, šestega decembra se obeta prihodnji, sta uvodoma spomnila Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. Referendum o interventnem zakonu, ki so ga predlagali sindikati, je izjemno pomemben, je ocenil Markeš. »Ključno je dejstvo, da, poenostavljeno povedano, zakon razbremenjuje bogate in revnim nalaga še večja bremena,« je povzel.

Strokovnjaki so opozorili, da je govor, o prevelikem javnem sektorju v Sloveniji ne drži, poudarjata komentatorja. Analizo tega prinaša tudi prihodnja štveilka Sobotne priloge Dela. Če bo interventni zakon sprejet, bi lahko v proračun izvrtal več kot milijardno luknjo, kar bo terjalo ukrepe, sta posvarila. Sledilo bo ali drago zadolževanje ali javno-finančni rezi, kar bi imelo pogubne posledice, je opozoril Markeš.

Referendum o interventnem zakonu torej ne bo »le še ena anketa o razpoloženju v družbi in mnenju o vladi«, pač pa je to zakon, ki bo lahko »strašansko udaril po nas in po tistem kar je še ostalo od srednjega sloja, po socialnih programih in po plačah javnih uslužbencev ter nas pripeljal v izredno situacijo, prodajo ostankov državne srebrnine in politični kaos, ki ga zdajšnja oblast že napoveduje,« je napovedal Markeš.

Markeš sicer meni, da predsednik vlade želi, da bi do nerdov, kakršni so trenutno v Franciji, Italiji, Albaniji in več drugih državah, prišlo tudi v Sloveniji, da bo lahko interveniral, kot je v času covida-19, ko so »zaplinjevali Stevanovićeve proticepilce, ki so sedaj del koalicije«. »Zelo verjetno se bo ponovil scenarij solzivca,« je posvaril Markeš in poudaril, da je nujno zavrniti zakon, ki bo »vodil v novo razslojevanje in kaotizacijo«.

»Brez socialne kohezije ni Slovenije,« je izpostavil Markeš in spomnil, da je neoliberalna razprodaja vedno v interesu tujcev. Socialna kohezija ter zdravstvena in pokojninska solidarnost so vrednote, na katerih Slovenija temelji, meni Markeš in opozarja, da interventni zakon ogroža suverenost Slovenije.