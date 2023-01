Marko Bandelli izstopil iz Gibanja Svoboda

»Tako, kot je razvidno iz 11. člena statuta stranke, imajo člani pravico pri oblikovanju politik stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju. Pravico biti voljeni v organe stranke, predvsem pa pravico kandidirati za voljene in imenovane funkcije. Po 12. členu statuta imajo člani stranke dolžnost aktivno sodelovati in si prizadevati za udejanjenje temeljnih vrednot in ciljev, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena. Predvsem pa morajo člani stranke krepiti enotnost in ugled stranke,« je v odstopni izjavi generalni sekretarki Gibanja Svoboda Tamari Kozlovič zapisal Marko Bandelli in nadaljeval, da mu žal od pripojitve stranke SAB h Gibanju Svoboda zgoraj navedene pravice in dolžnosti niso bile dane.

Znano je, da Bandelli ni bil zadovoljen z delovanjem stranke na lokalni ravni, prav tako ni zasedel funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, za katero se je dogovarjal.

»Kot podjetnik in desetletni politično aktivni državljan, bivši župan, minister in poslanec imam željo ustvarjati boljše pogoje za državljane, trajnostni razvoj in rast našega gospodarstva, predvsem pa delovati za šibkejšo kategorijo, kot so upokojenci in njihove pravice,« je še zapisal Bandelli, zato naj bi se zdaj po izstopu iz Gibanja Svoboda pridružil Desusu – morda že danes –, kjer se v kratkem napoveduje menjava vodstva in snujejo poskus oživitve te stranke.

Bandelli naj se sicer ne bi potegoval za položaj predsednika.