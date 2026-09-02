Marko Jug direktor še do prihodnjega petka

Novi svet zavoda UKC Ljubljana, v katerem je vlada zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja, ki ga vodi Matjaž Trontelj, je na dopisni seji, ki je bila končana danes popoldne, sprejel odstopno izjavo generalnega direktorja UKC Ljubljana dr. Marka Juga. S petimi glasovi za in dvema vzdržanima, so sprejeli sklep, da se to zgodi v petek, 11. septembra, soglasje pa mora dati še ustanovitelj, to je vlada. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano.

Dr. Marko Jug po odstopu ostaja v UKC Ljubljana kot zdravnik specialist travmatolog, so povedali na UKC Ljubljana. Vodstvo bolnišnice prevzel septembra 2022, sprva kot vršilec dolžnosti, nato pa januarja 2023 kot generalni direktor s polnim mandatom. Na tem mestu je zamenjal tedanjega direktorja Jožeta Golobiča, ki naj bi po nekaterih informacijah vnovič prišel na čelo največje slovenske bolnišnice.