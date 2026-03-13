    Direktor UKC Ljubljana Jug tarča groženj, povezanih z maksilofacialno kirurgijo

    Z UKC Ljubljana so sporočili, da grožnje povezujejo s sovražnim govorom in poskusi diskreditacije UKC Ljubljana v medijih.
    Grožnje generalnemu direktorju UKC Ljubljana Marku Jugu so bile povezane s kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    13. 3. 2026 | 18:01
    13. 3. 2026 | 18:07
    Generalnemu direktorju UKC Ljubljana Marku Jugu je danes nekdo grozil po telefonu, kar so naznanili policiji. Grožnje so bile povezane s kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo. V povezavi s tem oddelkom so pred tem že podali dve naznanitvi kaznivih dejanj, in sicer zaradi groženj in odtujitve podatkov, so zapisali na spletni strani zavoda.

    Po novem letu znova iskanje rešitev za maksilofacialno kirurgijo

    Z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da zaradi interesa preiskave dodatnih informacij ne morejo posredovati, a da grožnje povezujejo s sovražnim govorom in poskusi diskreditacije UKC Ljubljana v medijih.

    Grožnje prijavili policiji

    »Čeprav se UKC Ljubljana trudi zagotavljati vse storitve za naše bolnike, se v javnosti s strani nekaterih medijev intenzivno in ciljano zlorablja odhode iz maksilofacialne kirurgije za napade na ugled UKC Ljubljana. Takšna neodgovorna dejanja rezultirajo v grožnje našim zaposlenim, čeprav se trudimo izvajati vse dejavnosti izključno v dobro naših bolnikov,« so zapisali na spletni strani.

    Dodali so, da so in bodo vse grožnje prijavili policiji. »Ne moremo verjeti in odločno obsojamo, da se v slovenski družbi podpihovanje sovraštva do zdravstvenih ustanov uporablja za ozke specifične interese določene skupine ljudi,« so navedli.

    Pojasnili so, da so razmere na kliničnem oddelku za maksilofacialno kirurgijo, ki so ga v začetku februarja zapustili štirje kirurgi, stabilne in da obravnava pacientov poteka nemoteno. Ves operativni program poteka tekoče, prav tako ni odpadel noben pacient, ki je imel večji kirurški poseg.

    Prihodnji teden nova specialistka, poleti pa še en specialist

    Izvedli pa so manjše prilagoditve, zaradi katerih se je termin posega pri nekaterih pacientih zamaknil za dan ali dva, kar je bilo potrebno, da so se pacienti vključili v program operaterjev. Prav tako po navedbah UKC Ljubljana tečejo tudi vse (nenujne) ekstrakcije zob in imajo vsi pacienti termine do letošnjega poletja.

    Dodali so, da se oddelek hkrati intenzivno krepi. Prihodnji teden se bo sedmim specialistom pridružila nova specialistka, poleti pa še en specialist. Ob tem specializacijo aprila in maja začenjata nova specializanta, tako da jih bo skupaj šest. »Seveda pa so obremenitve obstoječih zaposlenih trenutno večje. Prav zato bodo zaposleni prejeli tudi dodatek za povečan obseg dela v višini 30 odstotkov plače,« so še zapisali.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

    Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

    Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
    Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

    Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    UKC LjubljanaMarko Juggrožnjepolicija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    UKC Ljubljana

    Direktor UKC Ljubljana Jug tarča groženj, povezanih z maksilofacialno kirurgijo

    Z UKC Ljubljana so sporočili, da grožnje povezujejo s sovražnim govorom in poskusi diskreditacije UKC Ljubljana v medijih.
    13. 3. 2026 | 18:01
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Skrita kamera

    Kdo je upravljal skrito kamero? Tuja ali domača agencija?

    Filmski izdelki neznanega porekla so nov element predvolilnega odločanja. Sporočilo izdelkov je večplastno.
    Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prevaža dizelsko gorivo in zemeljski plin

    Nevarnost v Sredozemlju: poškodovan ruski tanker brez posadke prepuščen morskim tokovom

    Ruski tanker z dizelskim gorivom in zemeljskim plinom je napadla Ukrajina. 30 članov posadke so rešili, nagnjeni tanker se premika proti Malti.
    13. 3. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hitri in natančni

    Polona Klemenčič in Anamarija Lampič odlični v Estoniji

    Slovenski biatlonki sta se dobro odrezali na sprintu svetovnega pokala v Otepääju ter zasedli 14. in 17. mesto.
    13. 3. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Beti Hohler

    Golob in Pirc Musar pozvala EU k zaščiti slovenske sodnice pred ZDA

    ZDA so proti slovenski sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler uvedle sanckije zaradi naloga sodišče za prijetje izraelskega premierja.
    13. 3. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prevaža dizelsko gorivo in zemeljski plin

    Nevarnost v Sredozemlju: poškodovan ruski tanker brez posadke prepuščen morskim tokovom

    Ruski tanker z dizelskim gorivom in zemeljskim plinom je napadla Ukrajina. 30 članov posadke so rešili, nagnjeni tanker se premika proti Malti.
    13. 3. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hitri in natančni

    Polona Klemenčič in Anamarija Lampič odlični v Estoniji

    Slovenski biatlonki sta se dobro odrezali na sprintu svetovnega pokala v Otepääju ter zasedli 14. in 17. mesto.
    13. 3. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Beti Hohler

    Golob in Pirc Musar pozvala EU k zaščiti slovenske sodnice pred ZDA

    ZDA so proti slovenski sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler uvedle sanckije zaradi naloga sodišče za prijetje izraelskega premierja.
    13. 3. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

    Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    HOTEL RAMONDA

    Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

    Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

    Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Zobozdravstvo s podpisom

    Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

    Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več

