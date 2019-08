Marko Pokorn bo strokovno vodil pediatrično kliniko

Soavtor nagrajene Naše male klinike

Pediater in infektologz infekcijske klinike UKCL bo po strokovnem pooblastilu generalnega direktorja ljubljanskega UKC Janeza Poklukarja strokovno bdel nad Pediatrično kliniko. Zadnje leto je bil njen strokovni direktor, še prej leto dni Anamarija Meglič , potem ko se je upokojil dolgoletni direktor Rajko Kenda 53-letni Pokorn je sin muzikologa in pravnikain pediatrinje. Po opravljenem študiju medicine v Ljubljani je specializiral iz pediatrije in infektologije. Od leta 1993 dela na otroškem oddelku Infekcijske klinike Kliničnega centra v Ljubljani.Bil je tudi med nominiranci za Delovo osebnost leta 2017 , približno leto dni pa je tudi Delov gostujoči avtor . Skupaj s svojim kolegom iz Hrvaške je maja v Ljubljano pripeljal konferenco ESPID – Evropsko združenje za otroške nalezljive bolezni in je na Gospodarsko razstaviščeprivabila prek 2300 udeležencev.Ob nominaciji za Delovo osebnost smo o njem v Delu med drugim zapisali: Zdravnik je že 24 let. V tem času je pregledal in zdravil več tisoč bolnih otrok, ki so jih starši pripeljali v urgentno ambulanto infekcijske klinike, kjer je zaposlen. Starši ga v spletnih klepetalnicah opisujejo kot strokovnega, predanega, prijaznega, dostopnega in – zabavnega. Zaradi strokovnosti in nesebične predanosti ga cenijo študenti in sodelavci. »Ko odhaja iz klinike, reče: 'Dej, če boš kej rabil, pa poklič',« pojasni zdravnik, zakaj Pokornu »nenehno zvoni telefon«. Zdravi otroke z okužbami dihal, okužbami kosti in sklepov, z zapleti po noricah, s Kawasakijevo boleznijo, ki lahko povzroči trajne okvare srca in žil, otroke s sepso ali bakterijskim meningitisom, ki se ju zdravniki najbolj bojijo, saj je lahko smrtna.O njem wikipedia doda še: V gimnazijskih časih je bil na Bežigrajski gimnaziji član gledališke skupine KUD Koseski (predstave "Špektakl", "Kekčeva adolescenca" in "You ain't seen nothing yet"). Leta 1993 je bila na odru MGL krstno uprizorjena predstava "Klinika Tivoli, d.o.o.", katere besedilo je napisal skupaj zin, ki je predstavo tudi režiral. Pokorn je za predstavo napisal tudi glasbo.Od leta 1994 do 1997 je zustvarjal televizijsko oddajo "Teater Paradižnik", ki je leta 1995 dobila Viktorja za najboljšo TV oddajo. Z Đurićem sta napisala tudi gledališko uspešnico "Čas za spermembo" (Teater55, 2000) in "Slovenci v vesolju". Pokorn je z Đurićem soavtor televizijske serije "Naša mala klinika", ki je od leta 2004 do 2007 prejela 4 Viktorje za najboljšo igrano TV oddajo, leta 2007 pa na Hrvaškem še nagrado Večernjakov ekran za najboljšo igrano oddajo. Leta 2008 je bila v produkciji Cafe Teatra in režijipremierno predstavljena politična satira "Kdo vam je pa to delu?" z