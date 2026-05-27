Marta Kos čestitala Janezu Janši

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je novemu predsedniku vlade Janezu Janši čestitala ob nastopu mandata in pri tem poudarila pomen nadaljnje slovenske podpore širitveni politiki Evropske unije.

V pisni čestitki je izrazila prepričanje, »da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost naše celine«.

Izjava komisarke prihaja v času, ko je širitev EU znova visoko na evropski politični agendi, predvsem zaradi približevanja držav Zahodnega Balkana ter pristopnih procesov Ukrajine in drugih kandidatk. Resor širitve v evropski komisiji vodi prav Marta Kos.

Janez Janša je bil za predsednika vlade izvoljen v državnem zboru prejšnji teden, po oblikovanju nove koalicijske večine.