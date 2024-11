Grah se je odločil, da ostane v kabinetu predsednika vlade

Krožile so informacije, da si bo evropska komisarka za širitev EU Marta Kos za drugega slovenskega sodelavca v kabinetu komisarke izbrala predsednika podmladka največje vladne stranke Gibanje Svoboda Mateja Graha, ampak izkazalo se je, da to ne drži. Kot nam je povedal Grah, ostaja v kabinetu predsednika vlad Roberta Goloba, kjer ga, kot nam je povedal, čakajo še številni izzivi.

Kabinet evropskega komisarja je sestavljen iz šestih članov. Od tega lahko le prihajata dva iz iste države. Kot smo poročali, bo vodja tranzicijske ekipe slovenske komisarke Marko Markovec postal tudi vodja njenega kabineta. Makovcu, ki ga mnogi v SD štejejo za svojega, sam pa pravi, da ni član stranke, se bo v kabinetu komisarke Marte Kos pridružil tudi član Gibanja Svobode.

Grah je sicer kandidiral na visokem drugem mestu liste Svobode, takoj za staro in novo evropsko poslanko Ireno Jovevo. Na osnovi ugodnih javnomnenjskih anket je pričakoval izvolitev v evropski parlament, na koncu pa ga je na razočaranje obeh prehitel bivši premier in takratni obrambni minister Marjan Šarec, ki je kandidiral na zadnjem mestu liste. Grahovo kandidaturo je takrat podprla Marta Kos, kar pa ni presenetljivo, saj je bil Grah osebni asistent Marte Kos v času do izstopa iz predsedniške tekme leta 2022.

Sodelovanje z Marto Kos pa je v teh dneh zakoličil tudi Marko Makovec, ključni operativec v pripravah slovenske kandidatke na uspešno zaslišanje v evropskem parlamentu. Makovec, ki velja za izkušenega in prodornega diplomata, je imel na mizi tudi nekatere druge ponudbe, a se je odločil, da sprejme izziv vodje kabineta evropske komisarke.

Spomnimo, Marko Makovec velja poleg Marjete Jager za najvišje rangiranega Slovenca znotraj institucij EU. Konec leta 2020 je postal direktor, namestnik generalnega direktorja za področje držav Zahodne Evrope, Zahodnega Balkana, Turčijo in Veliko Britanijo v evropski službi za zunanje delovanje. Plača člana kabineta evropskega komisarja je primerljiva s plačo evropskega poslanca.

Medtem se polni tudi kabinet Marte Kos tudi s strani sodelavcev drugih nacionalnosti. Govornica evropske komisije Veerle Nuyts je postala komunikacijska svetovalka komisarje slovenske komisarke. Poleg šestih članov kabineta in enega osebnega asistenta, komisarki pripada tudi 10 članov podpornega osebja.

Kot smo poročali, naj bi bil med predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom in predsednikom SD Matjažem Hanom sklenjen dogovor, da komisarsko mesto pripade največji vladni stranki, vodja kabineta slovenskega komisarja pa prevzame član SD.

Kako prestižen (in za Slovence težko dosegljivo mesto) je položaj člana kabineta evropskega komisarja, kaže tudi podatek, da je zaenkrat poleg Makovca in Graha, le še Alisi Tiganj uspelo postati članica kabineta evropskega komisarja za kmetijstvo Christopha Hansna iz Luksemburga.