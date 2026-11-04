Marta Kos: Srbija naj izroči arhive Udbe Sloveniji

Čeprav je premier Janez Janša pozival k njeni razrešitvi, je evropska komisarka za širitev Marta Kos podprla njegovo zahtevo Srbiji, naj Sloveniji izroči arhive jugoslovanske Udbe. Pri tem je pozvala k reševanju odprtih bilateralnih odnosov med državami v regiji v dobrem duhu in nasprotovala politiki postavljanja ultimatov. Posebno mesto v letošnjem širitvenem poročilu, ki ga je evropska komisarka Marta Kos danes predstavila članom evropskega parlamentarnega odbora za zunanje zadeve, ima poglavje o dobrih medsosedskih odnosih in o regionalnem sodelovanju. To izpostavlja pomen spoštovanja meddržavnih sporazumov iz preteklosti. »Sporazum o sukcesiji je eden tistih, ki smo ga izrecno omenili in pričakujemo, da bo Srbija izročila te arhive. Pričakujemo pa tudi seveda, da bo Slovenija ...