Marta Kos ostro na CNN: Ne grem v Beograd, dokler tam poveličujejo Mladića

Marta Kos, evropska komisarka za širitev v drugi komisiji Ursule von der Leyen, kjer vodi politiko širitve Evropske unije in odnose z državami kandidatkami, vključno s Srbijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino, Ukrajino in Moldavijo, je obisk Beograda prestavila zaradi poveličevanja Ratka Mladića v Srbiji.

Zdaj je v živo na CNN »streljala« na Srbijo, kot piše Slobodna Dalmacija. Novinarka Paula Newton je pripomnila, da smo vsi videli prizore s pogreba, in Kosovo vprašala, kaj ji to pove o volji Srbije, da prekine najtemnejša obdobja svoje zgodovine.

»To, kar se je zgodilo v Srbiji, je zelo skrb vzbujajoče. Mladić je bil vojni zločinec, obsojen genocida in zločinov proti človeštvu. Poveličevanje, ki je sledilo njegovi smrti, pa tudi znaki uradne podpore niso sprejemljivi in ​​ne predstavljajo vrednot, na katerih temelji EU. Zato ne morem iti v Beograd tako kot politik kot tudi oseba, ki je odraščala na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Si predstavljate, kako naj sploh kdaj pogledam v oči materam iz Srebrenice, ki so izgubile številne družinske člane? Velikokrat sem se z njimi srečala in se od njih veliko naučila. Veliko so trpele, a so tudi simbol sprave. Pravijo, da ne bodo nikoli pozabile, a da lahko odpustijo in da moramo vsi delati na spravi. Enako pričakujem tudi od Srbije, še posebej, ker je kandidatka za članstvo,« je dejala Kosova.

Uradniki EU bi morali razjasniti pomembno vprašanje: ali je Srbija še vedno primerna kandidatka za članstvo, FOTO: Yves Herman/Reuters

»Srbija bo imela jeseni volitve. Moramo se usesti in se pogovoriti o tem, kako nadaljevati evropsko pot Srbije. Naučiti se morajo spoštovati žrtve zločinov. Ni dovolj, da zgolj sprejme pravni red skupnosti; spoštovati mora naše vrednote, pa tudi strateški okvir. Odgovornost srbskega vodstva je, da zaceli rane preteklosti in pusti, da se zacelijo,« je poudarila Kosova ter omenila primer Francije in Nemčije, ki sta po strašni vojni in zločinih stopili na pot sprave in nato vzpostavitve Evropske unije.

Marta Kos je v javni izjavi dejala, da je poveličevanje Mladića nezdružljivo z evropskimi vrednotami in evroatlantskimi integracijami Beograda. Zaradi tega je odpovedala načrtovani obisk Beograda in odkrito podvomila o iskrenosti evropskih ambicij Srbije.

Spomenik genocidu v Srebrenici FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Kaj si misli o Mladiću?

Evropska komisarka za širitev je spomnila, da je bil Mladić obsojen genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Ocenila je, da vrnitev njegovih posmrtnih ostankov v Beograd »Evropo spominja na najtemnejše strani naše novejše zgodovine «.

Že pred pogrebom je opozorila, da »poveličevanje vojnih zločincev nima mesta ne v državi članici EU ne v državi kandidatki«, in izrazila upanje, da oblasti v Beogradu razumejo, »kaj je na kocki «. Po Mladićevem pogrebu z državnimi častmi je dejala, da bi morali uradniki EU razjasniti pomembno vprašanje: ali je Srbija še vedno primerna kandidatka za članstvo.