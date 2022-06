Kongres Gibanja Svoboda odobril združevanje z LMŠ in SAB

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob bo na današnjem digitalnem kongresu stranke članom predstavil predlog za kandidatko za predsednico republike. Ocenjuje, da je najboljša kandidatka za to mesto podpredsednica stranke Marta Kos. Končno odločitev o kandidatu stranke bosta sicer sprejela izvršni odbor in svet stranke, je danes pojasnil Golob.

Izvršni odbor namreč glede na statut stranke vodi postopke volitev v vse organe na lokalni in državni ravni ter za volitve v Evropski parlament, svet stranke pa na predlog izvršnega odbora določa kandidatke in kandidate za volitve v DZ, Evropski parlament in predsednika republike.

Premier in predsednik stranke Golob bo tako danes članom Gibanja Svoboda kot kandidatko predstavil Kosovo, izvršni odbor in svet stranke pa bosta po njegovih pričakovanjih o kandidatu stranke odločila v kratkem, najverjetneje do začetka naslednjega tedna.

Gibanje Svoboda bo tako, kot kaže, prva parlamentarna stranka, ki bo tudi uradno ponudila svojega kandidata. Notranji kandidacijski procesi sicer tečejo tudi v drugih strankah, a nobena od njih končne odločitve o predsedniškem kandidatu še ni sprejela.

Sta pa svojo kandidaturo uradno že naznanili pravnica Nataša Pirc Musar ter psihoanalitičarka in doktorica filozofije Nina Krajnik. Kandidirali bosta s podpisi volivcev.

Kongres Gibanja Svoboda prižgal zeleno luč združevanju z LMŠ in SAB

Člani Gibanja Svoboda so na današnjem digitalnem kongresu z več kot 90-odstotno podporo potrdili pripojitev LMŠ in SAB k stranki. S tem so stekli še zadnji koraki k združitvi levo-sredinskih strank pod okrilje Gibanja Svoboda. Kongres se je seznanil tudi s pripravami na predsedniške in lokalne volitve, so za STA sporočili iz stranke.

Za pripojitev stranke SAB je glasovalo 92 odstotkov članstva Gibanja Svoboda, nasprotovali so trije odstotki članstva. Za pripojitev stranke LMŠ je glasovalo 93 odstotkov članov Gibanja Svoboda, nasprotovalo pa sta ji dva odstotka, so sporočili iz stranke.

Članstvo LMŠ in SAB je zeleno luč združitvi s stranko premiera Roberta Goloba že prižgalo. Z današnjo seznanitvijo članov najvišjega organa Gibanja Svoboda pa so stekli še zadnji koraki, preden bosta stranki nekdanjih premierjev tudi formalno ugasnili. Gibanje Svoboda bo postalo pravni naslednik LMŠ in SAB.

Poleg članstva bo Gibanje Svoboda dobilo še njune lokalne odbore ter evropska poslanca LMŠ Ireno Jovevo in Klemna Grošlja. LMŠ in SAB bosta v združeno stranko prispevali tudi proračunska sredstva, ki jih zakonodaja omogoča strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov.

Formalno združitev strank je sicer pričakovati v prvi polovici julija, združitveni kongres pa po napovedih prvakov vseh treh strank pred jesenskimi lokalnimi volitvami.