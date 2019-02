Martin Pregelj, novi direktor Rižanskega vodovoda Koper Foto Boris Šuligoj

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, 45-letni Martin Pregelj, bo od 7. marca novi direktor Rižanskega vodovoda Koper. Štirje župani obalnih občin (včeraj je soglasje dal še ankaranski Gregor Strmčnik) so ga v funkciji sveta ustanoviteljic Rižanskega vodovoda izbrali med 13 kandidati. Do 7. marca mora z njim pogodbo o zaposlitvi skleniti še nadzorni svet podjetja.Je Koprčan iz Žusterne, diplomiral je na fakulteti za gradbeništvo, konstrukcijska smer, in se takoj po diplomi zaposlil v ajdovskem Primorju. Le štiri leta kasneje je postal vodja gradbišča viadukt Črni Kal, ki velja za najprestižnejši inženirski objekt v samostojni Sloveniji. Leta 2005 je vodil gradnjo mostu Millenium čez Moračo v črnogorski Podgorici in za izjemen dosežek pri tem prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije. Oba mostova je zasnoval, od katerega se je pri svojem delu veliko naučil. Še pred stečajem Primorja je gradil južno ankaransko vpadnico v Kopru in cestne objekte na koprski strani predora Markovca. Od leta 2013 je vodja operative v gradbenem podjetju Adriaing in je gradil (skrbel za izboljšave) več vodovodnih sistemov v slovenski Istri, Pivki in Logatcu, prenavljal hotel Bernardin in zgradil nove objekte in bazene v kampu Stella Maris v Umagu.Zaveda se, da bo imel kot direktor Rižanskega vodovoda predvsem dve nalogi: nadaljevati obvladovanje vodnih izgub v sistemu in skrbeti za nadaljnje posodabljanje celotnega sistema preskrbe z vodo v slovenski Istri, ki se lahko pohvali z najbolj izpopolnjenim vodovodnim omrežjem v državi. Težje delo pa pričakuje pri svoji drugi poglavitni nalogi, zagotovitvi primernega vodnega vira.»Primeren naravni vodni vir je še posebej pomemben za našo Istro, ker že prihodnje leto ugasne pogodba s Hrvati o dobavi vode iz hrvaške Istre, pa tudi zato, ker je hrvaška voda vse dražja. V podjetju mnoge operativce poznam, ker sem sodeloval z njimi pri nekaterih dosedanjih delih. Podjetje dobro deluje in v veliko oporo mi bo, če bom lahko še naprej sodeloval z dosedanjim direktorjem, s katerim sva prva leta mojega službovanja delala pri istem gradbenem podjetju. Pričakujem prenos izkušenj, ki jih imajo v Rižanskem vodovodu veliko.« Sicer pa je v prostem času tudi vinogradnik in oljkar, še raje pa plavalec, jadralec in smučar.