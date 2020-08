Martina Gašperlin imenovana za v.d. glavne tržne inšpektorice

Vlada je danes sprejela sklep o imenovanjuza vršilko dolžnosti glavne tržne inšpektorice v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Delo bo opravljala do imenovanja glavnega tržnega inšpektorja, ki bo potekalo po običajnem natečajnem postopku, v nobenem primeru pa ne za dlje kot pol leta, torej najkasneje do konca februarja.Odkar je vlada julija razrešila glavno tržno inšpektorico, je bil tržni inšpektorat brez vodstva. Kot je v torek poročala TV Slovenija, odsotnost glavnega tržnega inšpektorja ali njegovega v. d. po njihovih informacijah povzroča precejšnje težave pri uveljavljanju pravic potrošnikov. Zaradi koronske krize imajo zdaj na tem inšpektoratu namreč veliko dela na račun sporov zaradi odpovedi turističnih aranžmajev, uveljavljanja bonov in spletnih nakupov.Gospodarski ministerje v torek ob robu torkove izjave o koriščenju turističnih bonov v Ljubljani zavrnil trditev, da so zaposleni prepuščeni sami sebi. Zatrdil je, da ni nobenih težav in da »delajo, kar morajo delati.«Grlićeva je inšpektorat vodila 14 let, ob odhodu s funkcije pa je poudarila, da je ta organ v sestavi gospodarskega ministrstva v času njenega vodenja postal »visoko mednarodno priznana institucija.«Tako Počivalška kot Grlićevo je v začetku letošnjega leta doletela kazenska ovadba; Grlićevo zaradi domnevnega spornega delovanja, Počivalška pa zaradi neukrepanja. Anonimni ovaditelj je proti Grlićevi vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Po neuradnih informacijah za ovadbo stojijo tržni inšpektorji.Minister je februarja imenoval tudi komisijo za ugotavljanje okoliščin v zvezi z domnevnim nadlegovanjem in trpinčenjem, ki naj bi ga Grlićeva izvajala nad zaposlenimi na inšpektoratu.Počivalšek ovadbe takrat ni komentiral, Grlićeva pa jo je označila kot »enega izmed mnogih napadov name, ki se vlečejo že vse od mojega imenovanja v letu 2006.« »Vse očitke ostro zavračam kot neutemeljene in šikanozne,« je poudarila.