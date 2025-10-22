Martina Vuk postala predsednica skupščine ZZZS

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na ustanovni seji za predsednico v novem štiriletnem mandatnem obdobju izvolila predstavnico zavarovancev Martino Vuk, za namestnico predsednice pa predstavnico delodajalcev Anjo Sever. Predsednik upravnega odbora je postal predstavnik delodajalcev Miroslav Smrekar.

Predsednica skupščine je za STA navedla, da si želi, da bi skupščina kot prvo prioriteto postavila zagotavljanje pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev za vse zavarovanke in zavarovance, pacientke in paciente. »Seveda se bo treba ukvarjati s finančnim stanjem, s prihodki in odhodki zdravstvene blagajne, in ugotavljati, na kakšen način se lahko poslovanje izboljša,« je povedala in navedla še, da obstajajo možnosti za racionalizacijo poslovanja, opravljanje več in boljših nadzorov ter izvedbo več zdravstvenih storitev pri enakih sredstvih.

Že lotošnji finančni načrt predvideva povečanje odhodkov za 179,2 milijona evrov, prihodkov pa le za 28 milijonov evrov, s čimer naj bi nastal primanjkljaj v višini 3,3 milijona evrov, ki ga bo zavod pokril s presežki preteklih let. To je med drugim povsem posledica porasta odhodkov pri zdravstvenih storitvahin posledica plačne reforme, ki bo izdatno blagajno obremenila tudi prihodnje leto – učinki naj bi po navedbah direktorja ZZZS Roberta Ljolja dosegli kar 384 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj 20-odstotno povečanje sredstev za plače.