Ko se mošt spremeni v vino; na mizah pa gos, mlinci, rdeče zelje in vino

Vinogradniki in vinarji danes obeležujejo martinovo, zanje praznični čas, ki pomeni simboličen zaključek njihovega truda v vinogradu, mošt pa se spremeni v vino. Na ta dan za družinskimi mizami in na različnih martinovanjih postrežejo značilne jedi, ki se po regijah razlikujejo, a nikjer ne smejo manjkati gos, mlinci, rdeče zelje in vino.

Dogajanje ob martinovem je tudi priložnost za predstavitev vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji so različna društva in predvsem gostinci god Svetega Martina minuli konec tedna zaznamovali z organizacijo družabnih, etnoloških in športnih prireditev. Dogajanje po krščanski tradiciji spremlja krst mladega vina, prav tako ne manjka najznačilnejše kulinarične ponudbe.

Največje martinovanje v Mariboru

Pestro bo tudi danes. Največ ljudi vsako leto privabi največje javno martinovanje v Mariboru, ki letos poteka kar pet dni, saj so ga s predstavitvami vinarjev začeli že v petek. Osrednji dogodek, ki se bo začel ob 11.11 na Trgu Leona Štuklja, privabi tudi do 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Organizatorji dogodek obogatijo s prihodom vinskih kraljic, trgačev in folkloristov ter predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki obhodijo mestno jedro, s seboj pa prinesejo jesenske pridelke in dobrote, da se simbolično zahvalijo jeseni.

Tradicionalno veliko martinovanje bo potekalo tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju, kjer je dogodek povezan še z začetkom priprav na tradicionalno kurentovanje, saj je martinovo pri njih znano tudi kot mali fašenk. Letos bo tako na prireditvi slovesno zaprisegel 20. princ ptujskega karnevala.

V Ormožu pa bo danes tudi martinov sejem, ki ga bodo spremljale še nekatere prireditve.

Ob tem tudi letos velja opozorilo policistov, da vinjeni ne smejo za volan. Za obisk praznovanj zato svetujejo uporabo sredstev javnega prevoza ali taksija.