Maske na delovnem mestu: v skladu s priporočili in po zdravi pameti

Maske nosijo, če ni mogoče zagotoviti razdalje med zaposlenimi.

Več sestankov poteka na daljavo.

Maske utegnejo postati eden glavnih modnih izdelkov.



Črna maska v kombinaciji z zlato

Ljubljana – Nacionalni inštitut za varovanje zdravja priporočila (NIJZ) uporabo mask v delovnih okoljih prepušča pooblaščenemu zdravniku specialistu medicine dela, prometa in športa, ki pozna tveganja na posameznih delovnih mestih. Sicer veljajo splošna priporočila: uporabo mask priporočajo, ko se ljudje iz različnih gospodinjstev zadržujejo v zaprtem prostoru in ne morejo vzdrževati razdalje najmanj 1,5 metra. V nekaterih slovenskih podjetjih smo preverili, kakšna je praksa.V Petrolovi stolpnici v Ljubljani dela okoli 600 zaposlenih, ki morajo ob prihodu in izhodu nositi masko, prav tako v skupnih prostorih, na hodnikih, straniščih, v čajnih kuhinjah, kopirnicah. »Zmanjšali smo število sestankov v živo in jih nadomeščamo z orodjem teams, za srečanja z obiskovalci so namenjene posebne govorilnice, kjer je nošenje mask obvezno. V prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje, morajo sodelavci ves čas nositi maske. Tudi zaradi varnosti prihaja del zaposlenih v službo le nekaj dni na teden, preostale dneve so doma, nato se izmenjajo z drugo skupino. Če je imel kdo stik z okuženim, dela od doma,« je povzel direktor korporativnega komuniciranjaTudi zaposleni v skladiščih in pisarnah Mercatorja nosijo v skupnih prostorih maske. »Zaradi narave dela imamo že sicer vzpostavljen večkanalni sistem sprotnega obveščanja predvsem v maloprodaji in logistiki, ki smo ga med epidemijo dopolnili še z videosestanki. Tudi s partnerji sestankujemo večinoma po spletnih aplikacijah. Zaposleni v režijskih službah delajo od doma, sodelavci v skupnih pisarnah pa izmenjaje v pisarni in od doma. Delo na terenu v maloprodaji in logistiki smo optimirali ter razvili platformo za interno komuniciranje,« so povedali.V šempetrskem podjetju Intra Lighting, ki razvija in izdeluje sodobno oblikovana svetila, so v proizvodnji s 108 zaposlenimi že v prvem valu zagotovili dovolj veliko razdaljo med zaposlenimi, zato jim ni bilo treba uporabljati mask, tudi zdaj jih (še) ne nosijo. Tudi v pisarnah – v Šempetru dela 45 zaposlenih, v Mirnu 30 in so med epidemijo delali od doma – varnost zagotavljajo z razdaljo. »Vsem zaposlenim pred vstopom merimo temperaturo. Čim več poskušamo sestankovati po teamsu, z obiskovalci pa le v posebnem prostoru. Za zdaj še ne delamo od doma, saj smo na delovnem mestu produktivnejši,« je strnila vodja komuniciranjaV ljubljanskem biroju Enota, kamor prihaja na delo dvajset sodelavcev, ohranjajo razdaljo in pazijo drug na drugega. »Kdor ima bolezenske znake, dela od doma. Če pride kdo na sestanek, uporabljamo maske, ohranjamo razdaljo in zračimo. Nimamo kirurške dvorane, saj bi bilo tako naporno delati, ravnamo se po zdravi pameti,« je povedal soustanoviteljVse več dela – zaradi mask – pa imajo proizvajalci oblačil. Pri športni blagovni znamki And by Andraž so maske začeli izdelovati že marca, poleti so prekinili, misleč, da je trg zasičen, a se je v zadnjem času povpraševanje spet začelo povečevati. »Izdelali smo jih že najmanj tri tisoč kosov, prav toliko jih imamo v izdelavi zdaj, in tega nismo pričakovali. V prvem valu smo jih še šivali iz ostankov, zdaj pa smo jih že uskladili z novo kolekcijo; tako so najbolj priljubljene črna v kombinaciji z zlato, srebrno ali barvo fuksije. Največje povpraševanje je po ženski velikosti,« pravi vodja proizvodnjein pritrdi, da je maska modni dodatek celo k športnim oblačilom.Modnega oblikovalca, ki se podpisuje pod nakit, posebnejše kose oblačil ter modne dodatke DH Fashion, so k izdelovanju mask spodbudile redne stranke že aprila, ker je bilo povpraševanje, so nadaljevali, prodali so jih celo v tujino. »Zaradi mask bi lahko še koga zaposlili, a smo se odločili, da jih bomo šivali skladno z zmožnostmi ter da bo izdelovanje slovesnih oblek še vedno prioriteta. Kljub koronavirusu je bilo letos kar veliko porok, tako da smo jih uskladili tudi s poročnimi oblekami in jih strankam podarili kot spomin na poroko v teh čudnih časih,« je povedal sogovornik.