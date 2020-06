Maske so moteče, a zaposleni se zavedajo njihove pomembnosti

Ljubljana – S preklicem epidemije je bilo konec obvezne uporabe mask v zaprtih prostorih. Ljudje so si oddahnili, a le za kratek čas. Od četrtka, ko je začel veljati nov odlok, je uporaba mask spet obvezna. Delodajalci pravijo, da jih imajo dovolj na zalogi, zaposleni pa se nujnosti uporabe mask zavedajo. Najbolj moteče so za voznike avtobusov.



Večina voznikov se nad uporabo mask pritožuje, so povedali v Ljubljanskem potniškem prometu (LPP): »Vožnja z masko je zelo otežena. Težave imajo predvsem vozniki, ki nosijo očala, saj se jim ta ob uporabi maske rosijo. Maske otežujejo tudi dihanje, posebno zdaj, ko je zunaj toplo, prihajajo pa vse bolj vroči dnevi.«



Menijo, da so potniki dovolj oddaljeni od voznikov in da maske za voznike niso potrebne, če so ti v svojem, vozniškem prostoru, a vladni odlok je jasen. Zaradi preprečevanja ponovnih izbruhov nalezljive bolezni covid-19 je začasno določena obvezna uporaba zaščitne maske ali druge vrste zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok.



V podjetju Arriva potnike nagovarjajo, naj spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznikov. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo varnostno razdaljo, nosijo zaščitno masko in se te ne dotikajo, si razkužijo roke pri vstopu in izstopu ter se med vožnjo dotikajo čim manj površin v avtobusu.

Brez pritožb

Na RTV Slovenija so po prvem primeru potrjene okužbe v torek popoldne odredili obvezno uporabo mask v vseh skupnih prostorih in tam, kjer ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra razdalje. Pri tem niso zaznali, da bi se zaposleni posebej pritoževali nad nošenjem mask ali da bi bila storilnost zaradi uporabe mask manjša, saj se zaposleni zavedajo pomembnosti odgovornega ravnanja do sebe in drugih.

­­

Takemu mnenju se pridružujejo tudi trgovci. V Hoferju in Mercatorju poudarjajo, da je delo z masko gotovo nekoliko manj prijetno, a se zaposleni zavedajo, da sta zdravje in varnost njih ter kupcev najpomembnejša­.



Hofer ima skupaj zaposlenih skoraj 2000 ljudi, poleg zaposlenih v trgovinah še v upravi in logističnem centru podjetja v Lukovici. Tudi tam zagotavljajo zadostno razdaljo, kjer to ni mogoče, pa so zaposlenim na voljo zaščitne maske. Zaposlenim jim jih je uspelo zagotoviti dovolj, tako v času epidemije kot tudi zdaj. Na razpolago imajo maske za enkratno uporabo in pralne maske za večkratno uporabo. Kupce pozivajo k spoštovanju vseh higienskih standardov, s čimer bodo, kot pravijo, še naprej skrbeli za varnost nakupovanja.

Razporejanje delavcev

Na območju koprskega pristanišča je lažje zagotavljati fizično distanco med ljudmi kot v zaprtem prostoru, saj delavci večinoma delajo ločeno, v delovnih strojih in na terenu, zato v Luki Koper niso odredili množičnega nošenja mask, razen v primerih tistih skupin delavcev, ker je tesen stik z drugo osebo neizogiben oziroma ni mogoče zagotavljati primerne razdalje.



Tudi drugi delodajalci, ki jim uspe zagotavljati varno distanco med zaposlenimi, niso odredili obveznega nošenja mask. V podjetju Arriva so delo v pisarnah organizirali tako, da je zagotovljena fizična razdalja najmanj 1,5 metra med sodelavci. Za ta namen so premestili opremo in sredstva v pisarnah oziroma sodelavce razporedili po pisarnah, kjer je mogoče zagotoviti varnostno razdaljo. Vse poslovne prostore so opremili z razkužili za roke.



Od zaposlenih se pričakuje, da se izogibajo osebnemu stiku in vzdržujejo medsebojno razdaljo.