Maske znova obvezne, več držav na rdečem seznamu

FOTO: Leon Vidic/Delo

V ZDA se je do srede po podatkih univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo že skoraj 2,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 122.000. V uvodnih žariščih, kot je New York, se pandemija še naprej umirja, zato pa nastajajo nova žarišča po jugu in zahodu ZDA, kjer so najprej odpravljali ukrepe proti pandemiji.V ZDA so v torek potrdili 34.700 okužb s koronavirusom kar je največ od konca aprila, ko je dnevni rekord znašal 36.400. Okužbe rekordno naraščajo med drugim v Kaliforniji, Arizoni, Mississippiju, Teksasu in Oklahomi, hospitalizacije pa med drugim v Južni in Severni Karolini. Univerza Washington napoveduje najmanj 180.000 mrtvih v ZDA do 1. oktobra.New York, New Jersey in Connecticut uvajajo obvezno samoizolacijo za vse, ki prihajajo iz zveznih držav, kjer primeri naraščajo. Za začetek to velja za Alabamo, Arizono, Arkansas, Florido, Severno in Južno Karolino, Teksas, Utah in Washington. Seznam se bo sproti posodabljal. Florido je sedaj dobila povrnjeno karanteno, ki jo je uvajala za prebivalce mesta New York in okolice v času prvega vala pandemije aprila.Z današnjim dnem je v zaprtih javnih prostorih in ob uporabi javnega prevoza spet obvezna uporaba zaščitne maske. Za vnovično obvezno uporabo mask v zaprtih prostorih, ki jo spremlja tudi znova obvezno razkuževanje rok, se je vlada odločila po povečanem številu okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh. Ukrep, ki je po besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja v preteklosti prispeval k boljšim rezultatom pri zajezitvi okužb, bodo pristojni preverjali vsakih 14 dni glede na epidemiološko situacijo v državi.Navodila vernikom so skladno s tem spremenili tudi Slovenski škofje ordinariji. Z današnjim dnem je tako obvezno nositi zaščitne maske tudi v zaprtih cerkvenih prostorih, torej cerkvah, kapelah, pa tudi pisarnah in veroučnih prostorih.Vlada je v izogib zlorabam odločila tudi, da dokazilo o negativnem testu na novi koronavirus, ki ga morajo tujci predložiti ob vstopu v Slovenijo, po novem ne sme biti starejše od 36 ur. Doslej dokazila niso smela biti starejša od treh dni.Poleg tega je z današnjim dnem dokazilo o negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom obvezno tudi za osebe, ki vstopajo v Slovenijo iz družinskih razlogov ali zaradi neodložljivih osebnih opravkov. Izjema so pripadniki Slovenske vojske ali policije in uslužbenci državnega organa, ki se vračajo v Slovenijo z napotitve na delo v tujini. Taka oseba lahko opravi test tudi ob vrnitvi v Slovenijo, delodajalec pa je dolžan zagotoviti pogoje za izolacijo do prejema rezultata, je zapisano v gradivih po seji vlade.Več sprememb je tudi pri vstopanju v državo. Od danes tako na seznamu epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez omejitev, tudi ni več Črne gore in Luksemburga. Na t. i. rdečem seznamu držav, iz katerih je ob prihodu v Slovenijo treba v karanteno, pa sta po novem še Albanija in Portugalska.V sredo sprejet odlok vlade še določa, da se karantena za obdobje 14 dni odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s t. i. rdečega seznama, na katerem so države s poslabšano epidemiološko situacijo. Karantena bo odrejena tudi vsem, ki iz teh držav prihajajo v Slovenijo, ne glede na državljanstvo ali državo bivanja.Karantena bo odrejena tudi osebam, ki v Slovenijo vstopajo iz države na rumenem seznamu, razen če gre za katero izmed 15 izjem, ki jih odlok predvideva.V državo lahko brez omejitev in karantene vstopijo državljani Slovenije ali tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihajajo iz držav članic EU oziroma držav članic schengenskega območja. To ne velja, če je država uvrščena na rdeči seznam.