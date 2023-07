Matej Erjavec: Slovenci bomo soodločali o prihodnosti evropske košarke

Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS), je prvi Slovenec, izvoljen za podpredsednika Evropske košarkarske zveze FIBA Evropa. Za razvoj in umestitev slovenske košarke je to velikanski uspeh in priložnost, da Slovenija soustvarja prihodnost evropske košarke.

Ta se spreminja, verjetno najbolj v skladu z razvojem pristopov, vse večjimi zmogljivostmi košarkarjev, novimi tehnologijami in finančno podporo, a nekatere stvari ostajajo enake, pravi Erjavec. »Trenerji ne smejo biti preveč nežni; morda so dandanes mnogo bolj demokratični in upoštevajo ter svoje strategije prilagajajo različnim profilom igralcev, a so še vedno prave strahospoštovanja vredne avtoritete in strategi.«

Pri tem je Erjavec dodal, da se največja supermoč trenerja skriva v poštenosti. »Pošten mora biti do sebe, do košarke, do ekipe in ne sme se grdo obnašati ne do najboljšega in ne do najslabšega igralca. In še: na igrišču mora biti olikan. Primitivizem, kričanje, žalitve so oziroma bi morale biti stvar zgodovine.«

Starši na tekmi – da ali ne?

Generacija Z ima kljub pregovorni razvajenosti, ki je posledica bodisi permisivne vzgoje bodisi všečkov na družbenih omrežjih, rada strog, a pošten odnos trenerjev, zato te konstelacije niso nikdar problem. Problem so bolj starši, pravi Erjavec. »Na Košarkarski zvezi Slovenije že dlje časa resno obravnavamo vpliv staršev na mlade košarkarje.

Neredko je ta problematičen, saj nekateri pritiskajo na svoje otroke, saj želijo bodisi uresničiti svoje neizživete sanje bodisi sanjajo, da bo tudi njihov otrok 'Dončić'.« Kot je v podkastu omenil Matej Erjavec, so na KZS celo razmišljali, da bi vse klubske tekme mladih košarkarjev zaprli za javnost, tudi za včasih preveč strastne starše.

Predsednik KZS Matej Erjavec. FOTO: Marko Feist

Slovenska košarka potrebuje dragiće ali dončiće

Gost podkasta Supermoč je mimogrede omenil dokumentarni film 2017, v katerem je priznani slovenski pisatelj, scenarist in režiser Goran Vojnović gledalce popeljal v zakulisje evropskega košarkarskega prvenstva, na katerem je naša zlata reprezentanca s srčnostjo, vztrajnostjo in prijateljstvom dosegla neverjetno zmago in se zapisala v zgodovino. V filmu je veliko pomenljivih in duhovitih prizorov, tudi o noči pred odločilno tekmo prvenstva.

Luka Dončić je po ogledu risanke na youtubu mirno zaspal, Goran Dragić zaradi nervoze ni mogel zatisniti očesa. Na vprašanje, ali je bolje biti flegmatik ali vsaj malo na trnih, da nato iz sebe iztisneš vso moč, je Erjavec odgovoril, da »slovenska košarka potrebuje dončiće in dragiće, tj. različne profile igralcev, ki pa jih družijo strast in ljubezen do košarke, trdo delo, predanost in tudi prijateljstvo«.