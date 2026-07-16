Desni blok v sodelovanju s skrajno desnico zaščitil evroposlanca Tonina

Odbor za pravne zadeve v evropskem parlamentu je po navedbah treh s postopkom seznanjenih oseb glasoval za zaščito slovenskega poslanca Mateja Tonina pred kazenskim pregonom v Ljubljani, piše Politico.

Po poročilu odbora za pravne zadeve so slovenski poslanci januarja zahtevali odvzem Toninove poslanske imunitete, da bi lahko preiskali domnevno zlorabo položaja iz leta 2023, ko je bil Tonin član parlamentarnega odbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Evropska ljudska stranka skupaj z desnosredinsko skupino Evropskih konservativcev in reformistov ter skrajno desnimi skupinami Patrioti (Fidesz in drugi) in Evropa suverenih nacij (tudi AfD) so v sredo glasovale za razveljavitev priporočila vodilnega poročevalca v zvezi s Toninovim primerom, naj se mu imuniteta odvzame, so povedale omenjene osebe, ki so želele ostati anonimne, ker nimajo pooblastil za javno komentiranje zadeve.

Tonin je obtožbe v izjavah za slovenske medije zanikal. Odbor za pravne zadeve je v primeru slovenskih oblasti »ugotovil elemente političnega preganjanja«, je Tonin po glasovanju povedal za Politico.

Slovensko tožilstvo trdi, da je poslanec od policije pridobil informacije o tem, ali so preiskovalci prisluškovali več osebam, povezanim s primerom podkupovanja, »ne na način, ki ga predvideva zakon, temveč z namenom pridobitve koristi zase in za druge«. Po poročilu odbora za pravne zadeve je Tonin poskušal pridobiti tudi informacije o predkazenskih postopkih.

»Zahteva za odvzem imunitete je bila neutemeljena in brez osnove,« je dejal eden od poznavalcev zadeve iz vrst EPP, ki mu je bila odobrena anonimnost, da je lahko govoril o zaupnem razmišljanju skupine. »Več političnih skupin, vključno s skupino EPP, je ugotovilo časovne neskladnosti v gradivu, priloženem zahtevi. Glede na ta neskladja se je zdelo primerno, da se ne priporoči odvzem imunitete.«

Tonin je dejal: »Vesel sem, da si je odbor za pravne zadeve vzel dovolj časa za natančen pregled dokumentacije, ki jo je evropskemu parlamentu posredovalo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, in nato danes sprejel končno odločitev.«

Odločitev, da se poslancu imuniteta ne odvzame, mora zdaj na plenarnem zasedanju parlamenta septembra potrditi še večina oddanih glasov.