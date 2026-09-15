Matej Tonin je v evropskem parlamentu ostal brez imunitete

Poslanec NSi je na glasovanju v Strasbourgu za las izgubil.
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Matej Tonin se bo moral zagovarjati v zadevi Knovs. FOTO: Jože Suhadolnik
Evropski parlament je odločil, da Mateju Toninu (NSi/EPP) ne potrdi imunitete. S tem se bo proti njemu nadaljeval kazenski pregon v zadevi Knovs/Dars. Za zaščito poslanca z imuniteto so glasovali 304 poslanci, proti pa jih je bilo 306.
Odvzem imunitete Toninu je zahtevalo Specializirano državno tožilstvo. Med drugim mu očita, da je leta 2023 skupaj s tremi drugimi člani Knovsa zlorabil svoj položaj, ko je od policije pod pretvezo parlamentarnega nadzora pridobil informacije o tem, ali so bili proti več posameznikom uvedeni prikriti preiskovalni ukrepi, med drugim prisluškovanje telefonskim pogovorom.
Odbor za pravne zadeve (Juri) je o zadevi glasoval 15. julija. Povedno je, da je poročevalec za zadevo, bolgarski liberalec Ilhan Kjučjuk, po naših informacijah predlagal odvzem Toninove ...
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