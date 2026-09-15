Matej Tonin je v evropskem parlamentu ostal brez imunitete

Evropski parlament je odločil, da Mateju Toninu (NSi/EPP) ne potrdi imunitete. S tem se bo proti njemu nadaljeval kazenski pregon v zadevi Knovs/Dars. Za zaščito poslanca z imuniteto so glasovali 304 poslanci, proti pa jih je bilo 306. Odvzem imunitete Toninu je zahtevalo Specializirano državno tožilstvo. Med drugim mu očita, da je leta 2023 skupaj s tremi drugimi člani Knovsa zlorabil svoj položaj, ko je od policije pod pretvezo parlamentarnega nadzora pridobil informacije o tem, ali so bili proti več posameznikom uvedeni prikriti preiskovalni ukrepi, med drugim prisluškovanje telefonskim pogovorom. Odbor za pravne zadeve (Juri) je o zadevi glasoval 15. julija. Povedno je, da je poročevalec za zadevo, bolgarski liberalec Ilhan Kjučjuk, po naših informacijah predlagal odvzem Toninove ...