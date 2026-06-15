Zadeva Knovs: obtožni predlog zoper Tonina zavržen?

Medtem ko je v petek zoper tri vidne člane NSi – Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata – obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) postal pravnomočen, se bo evropski poslanec Matej Tonin sodišču zaenkrat izognil, saj je bil obtožni predlog zavržen, je poročala POP TV.

Sklep sodišča je Tonin prejel danes. V dopisu so mu z Okrajnega sodišča v Ljubljani sporočili, da je obtožni predlog zoper njega zavržen. Na POP TV navajajo, da celotne odločbe sicer še niso prejeli, vendar pa da je iz dela dokumenta, s katerim razpolagajo, mogoče sklepati, da je to posledica potencialne imunitete evropskega poslanca.

Odločba se sklicuje na tri člene zakona o kazenskem postopku, in sicer prvi odstavek 136. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena zakona. Slednje po njihovem sklepanju pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto vzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali. Tonin sicer zadeve Knovs ne komentira.

Prvak NSi Vrtovec je v nedeljskem nagovoru na srečanju članov in simpatizerjev NSi v Šentrupertu sicer dejal, da je glede Knovsa šlo »za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt, da se onemogoči desno vlado, za konstrukt proti opoziciji, ki ima nalogo, da nadzira tudi obveščevalne službe, ki jih nastavi politična koalicija«. Trdi, da ne gre za nobeno sprejemanje odgovornosti, saj da so štirje poslanci NSi opravljali to, kar je njihova zakonska dolžnost.

Opozicija se je na njegov govor odzvala zelo kritično.