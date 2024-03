Matej Tonin prvi, Ljudmila Novak zadnja

Izvršilni odbor NSi je potrdil kandidate, ki bodo kandidirali na evropskih volitvah. O načrtih naj bi govorili danes, a že vse od njihovega tradicionalnega januarskega posveta je nekakšna javna skrivnost, da bo nosilec liste prav prvak NSi Matej Tonin.

Takrat je bil dosežen tudi dogovor, da bo evropska poslanka Ljudmila Novak vseeno na listi, čeprav je najprej navajala, da bo kandidirala le, če bo nosilka liste. Odločila se je, da bo zadnja na listi. Kot je mogoče razumeti kot podporo svoji stranki, ki se je, tudi zaradi spora na desnici, odločila, da bo sestavila »najboljšo možno listo«. Odločeni so, da bodo dobili najmanj enega poslanca, in to jim za zdaj nakazujejo tudi zadnje javnomnenjske raziskave. Če pa se to ne bo zgodilo, bo članstvo gotovo zahtevalo odgovornost Tonina kot predsednika stranke. Tveganje pa predstavlja tudi njegova morebitna izvolitev, saj bi se vodenje stranke s tako močnim terenom, kot ga ima NSi, dolgoročno lahko izkazalo za težavno.

A kot smo pisali, v stranki na posvetu naj še ne bi razpravljali o možnosti menjave Tonina, ampak naj bi izpostavljali celo možnost, da bi predsednik NSi uresničil »Pahorjev« scenarij iz leta 2008, ko je Borut Pahor kot evropski poslanec Socialne demokrate popeljal do zmage na volitvah in nato postal predsednik devete Vlade Republike Slovenije.

Za Toninom bo na »najboljši možni« listi predsednica podmladka Katja Berk Bevc, nato pa župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in državni svetnik David Klobasa. Sledita dve kandidatki, in sicer občinska svetnica z Raven na Koroškem Mojca Erjavec in ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar.

Sledijo poslanci Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič in Jernej Vrtovec. Kot rečno, bo zadnja evropska poslanka Ljudmila Novak.

NSi naj bi v svoji kampanji poudarjala predvsem teme, s katerimi se stranka ukvarja že v nacionalnem prostoru, to so nujnost debirokratizacije, izboljšanje gospodarskega okolja, nujnost razumnega zelenega prehoda pa tudi boljše upravljanje migracij.