Matej Tonin: Robert Golob bo končal kot vsi novi obrazi

»Z Robertom Golobom sem se v tem enem letu sestal natančno dvakrat. Enkrat o tem, kako preprečiti davčno antireformo in kaj lahko storimo, da samostojne podjetnike ohranimo nedotaknjene. Drugič pa glede zdravstvene reforme oziroma zakonov. To so sicer pomembne teme za Slovenijo, a noben pogovor ni bil povezan z vstopom v koalicijo,« je o morebitnem vstopu v Golobovo vlado v Delovem podkastu Moč politike povedal predsednik NSi Matej Tonin.

Nato smo ga soočili s stiki njihovega poslanca Jerneja Vrtovca z generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković in s tem, ali ne bi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan nemara bolj sodil v njihovo stranko. Z njim se namreč redno posvetuje, za posamezne rešitve pa so kdaj izvedeli celo pred koalicijskimi partnerji.

Do same vlade je Tonin sicer zelo kritičen in napoveduje, da bo Robert Golob končal kot vsi novi obrazi.

Govoril je tudi o nujnosti prenove na desnici. Odgovarjal je na vprašanja o možnosti umika prvaka SDS Janeza Janše in sodelovanju z Anžetom Logarjem, ki še razmišlja o svoji stranki. Povabil ga je k predvolilni koaliciji. Je to lahko manever v lastno obrambo, saj bi Logarjeva stranka lahko načela njihovo volilno bazo? Če je cena tega, da se desna sredina prenovi in ima resne možnosti za sestavo desnosredinske vlade, izguba enega poslanca, sem to ceno pripravljen plačati, odgovarja Tonin.

Opredelil pa se je do možnosti svojega odhoda z vrha stranke.

Govorili smo tudi o odstopu od pogodbe za nakup boxerjev, zaradi česar so napovedali interpelacijo, o odnosu do splava in pravic LGBT+ ter o njihovih pripravah na evropske volitve. Stranka je odprta za sodelovanje z drugimi strankami. »Z oblikovanjem koalicij za evropske volitve smo lahko močnejši. Močna lista bi bila, če bi na njej nastopili skupaj s SLS in Anžetom Logarjem,« je dejal Tonin. Njihova poslanka Ljudmila Novak bo letos izpolnila pogoje za starostno upokojitev, o svoji ponovni kandidaturi bo razmislila med poletjem.