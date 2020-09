Matej Tonin: Skrbijo me skrajnosti v Evropi

Ljubljana – V NSi bodo danes zaznamovali 20. obletnico ustanovitve stranke in v gosteh pričakujejo tudi vodjo Evropske ljudske stranke Donalda Tuska. »Z marsikatero potezo se je odzval na politiko poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost. Vendar sam ne bi hotel v duhu skrajnežev nobene situacije slikati črno-belo. Marsikatere poteze, ki jih zdaj vidimo na Poljskem, so odmik od vrednot, ki jih predstavlja Evropa. Enako velja za Madžarsko,« je prvak NSi Matej Tonin povedal v daljšem pogovoru, ki bo objav­ljen jutri v Sobotni prilogi.



Poskuse podrejanja medijev in demontaže pravne države v teh državah je po njegovem treba obsoditi. Nekatere stvari pa so pravilne in tudi nam nastavljajo ogledalo ter od nas zahtevajo odgovor na vprašanje, kaj so evropske vrednote. V kaj verjame Evropa? Multikulturalizem očitno ne deluje, je poudaril Tonin.



Krščanski demokrati so po njegovem zagotovilo za demokracijo. Zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic, človekovega dostojanstva, svobode, varnost, pravilnost, vladavino prava. »Skrbijo pa me skrajnosti v Evropi. Leve in desne. Skrajnosti prinašajo slabe rezultate,« je povedal in o poljski pobudi o odstopu od istanbulske konvencije dejal, da v NSi podpirajo vsa prizadevanja za zaščito otrok, enakopravnost spolov in boj proti nasilju. Nočejo pa v zvezi s tem odpirati ideoloških tem.

»Mi smo že začeli kampanjo«

Stranka, ki so jo lani predstavili kot sredinsko in kot tako pripravljeno na pogovore z vsemi, je bila ustanovljena 4. avgusta 2000 na pobudo tedanjega predsednika vlade Andreja Bajuka, ki je nekaj mesecev prej zapustil združeno stranko SLS + SKD zaradi nesoglasij o volilnem sistemu in delu vlade. Hkrati z njim je zapustil stranko Lojze Peterle, tedanji zunanji minister. »Ta drobitev oziroma ločitev se je zgodila, ker leta 2000 SLS in SKD nista bili pripravljeni na združitev in se je stvar delala precej na silo,« je na vprašanje o drobitvi sil na krščanskodemokratskem polju odgovoril predsednik NSi in dodal, da si je prizadeval za normalizacijo odnosov s SLS ter verjame, da mu je to uspelo. Sodelovanje je dobro, a tako lahko po njegovem dosežejo veliko več, kot če bi energijo, ki jo potrebujejo za vlaganje v svoje delo ter utrditev njihovih politik in vizij, vlagali v združevanje.



Čeprav se zdi, da ministri NSi uživajo v svojih vlogah, Matej Tonin meni, da ne on ne NSi nista odvisna od te pozicije. »Nisem odvisen od trenutne vlade, prav tako ne Nova Slovenija. Vem pa, da v sedanji sestavi parlamenta ni boljše alternative. Če bodo nekateri hoteli na predčasne volitve, je Nova Slovenija vedno pripravljena. Mi smo že začeli kampanjo,« je poudaril.