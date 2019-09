FOTO:Matej Tonin: Zdaj tavamo, zato potrebujemo nov nacionalni konsenz

Kje smo?

Dve možnosti: žrtve ali zmagovalci

Ljubljana – »Nekoč smo hodili bosi, potem so prišle inovacije,« je uvodoma dejal predsednik NSina programski konferenci te stranke o digitalizaciji. Njen začetek je popestril s prihodom na oder na hoverboardu oziroma električni rolki. S tem je želel ponazoriti, da bomo brez tehnološkega razvoja zaostajali za drugimi narodi. »Z moderno tehnologijo lahko naredimo preskok na področjih, kjer imamo težave, denimo v zdravstvu,« je dodal. Hkrati lahko vsesplošna digitalizacija odpravi številne birokratske ovire in zmanjša korupcijo.V stranki želijo okrog tega vprašanja doseči tretji nacionalni konsenz; prvega je zaznamovala osamosvojitev, drugega vstop v evroatlantske povezave, kot sta EU in Nato. Vendar pri tem potrebujejo sodelovanje drugih strank.»Zdaj na nek način tavamo in plavamo, zelo smo si različni pri ideoloških in drugih vprašanjih, okrog digitalizacije – pametne Slovenije in tehnološkega preboja – pa bi se lahko poenotili. Če to privatizira samo ena stranka, se ne bo zgodilo nič, zato bi koordinacijsko vlogo lahko prevzel predsednik republike, začenši z organizacijo posveta,« naproša Tonin. Prepričan je, da je to edini način, da njihova pobuda zaživi.Po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe je bila Slovenija lani tik pod povprečjem EU. Za stranko je posebej moteče, da celotna država še ni pokrita s širokopasovnim internetom, da ima nespodbudno davčno politiko in preveč administrativnih obremenitev. Prav tako je še vedno preveč čakanja pred uradniškimi okenci in izgovorov v javni upravi, da se nekaterih postopkov ne da digitalizirati.Velik izziv pri prehodu bo, se zavedajo v stranki, kako nove tehnologije približati starejšim. Kot eno od rešitev vidijo več medgeneracijskega sodelovanja; mladi bi lahko svoje znanje prenašali na starejše.Na konferenci je spregovoril tudi, simpatizer stranke, ki se je maja na njeni listi potegoval za poslansko mesto v evropskem parlamentu. »Skozi svoje krščansko izhodišče je stranka idealno pozicionirana, da doda k digitalnemu preboju, ga oplemeniti in poveže tudi z zelenim prebojem,« je razmišljal.Opozoril je, da imamo dve možnosti: ali bomo postali žrtev tujega digitalnega preboja, ali pa ga bomo izpeljali sami in z njim postali bolj učinkoviti, si zvišali plače in očistili okolje.