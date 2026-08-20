Mateja Logar o izvoru covida: Nekaterih odgovorov morda ne bomo nikoli dobili

Primer Faucijevega svetovalca Davida Morensa, ki je priznal krivdo za zaroto, s katero se je skušal izogniti pravilom o dostopu do javnih dokumentov ter prikriti komunikacijo, povezano s financiranjem raziskav netopirskih koronavirusov in pandemijo covida-19, je znova odprl razpravo o izvoru virusa in transparentnosti institucij, ki so bile vključene v raziskave. Primer se umešča v večletne ameriške preiskave ravnanja zdravstvenih institucij med pandemijo. Anthony Fauci je 29. julija pričal pred Odborom ameriškega senata za domovinsko varnost in vladne zadeve (HSGAC), ki ga je zaslišal o izvoru covida, tveganih bioloških raziskavah in njegovem delu na čelu NIAID. Kot je poročala ameriška tiskovna agencija AP, se je Fauci pri več kot sto vprašanjih skliceval na peti amandma oziroma ...