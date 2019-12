Matematičarka, ki obljublja, da bo spodbujala družboslovje

Kampus Livade, ki so ga zaprli zaradi požara leta 2017, bo ponovno odprl svoja vrata predvidoma prihodnje leto oktobra.

»Medtem ko sta Pedagoška fakulteta in Fakulteta za vede o zdravju povsem polni, Fakulteta za management in Turistica sta solidno zapolnjeni, pa sta Fakulteta za humanistične študije in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije še premalo zasedeni,« je povedala nova rektorica Univerze na PrimorskemZa cilj v svojem štiriletnem mandatu si je med drugim postavila pedagoško in znanstveno odličnost, sodelovanje z lokalnim gospodarstvom in pridobitev vsaj enega prestižnega projekta evropskega znanstvenega sveta. Medije pa je prosila za širjenje čim več pozitivnih zgodb.Vodstveno ekipo poleg rektorice sestavljajo še, prorektor za študijske zadeve,, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,, prorektor za ekonomiko in finance, in, prorektor za internacionalizacijo, ter glavni tajnikRektorico smo vprašali, kako komentira, da je na čelu Univerze na Primorskem že drugič zapored matematik, medtem ko je v akademskih krogih običajno, da strokovna področja, iz katerih izhaja rektor, rotirajo. »Ponosna sem, da sem matematičarka in menim tudi, da je profesor, ki je bil tudi moj mentor, univerzi postavil dobre temelje,« je dejala, sicer pa je zagotovila, da se bo vsem članicam univerze posvetila v enaki meri.»Naša univerza je bila ustanovljena na temeljih humanistike in družboslovja, v določenem obdobju pa je zaradi uravnoteženja bil večji poudarek na naravoslovnih področjih. »V prihodnje bom zagotovo spodbujala tudi družboslovje, ki že sicer prevladuje,« je zagotovila. Dodala je še, da bo prav posebno pozornost namenila Fakulteti za humanistične študije in Fakulteti za management, ki se soočata s finančnimi težavami.Glede prihodnjega sodelovanja z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS), ki se je od univerze odcepilo leta 2016, a medsebojni sodni spori še niso končani, je dejala, da na individualni ravni to poteka, na institucionalni pa za zdaj še ne.Rektorica je tudi napovedala, da bo kampus Livade, ki so ga zaprli zaradi požara leta 2017, ponovno odprl svoja vrata predvidoma prihodnje leto oktobra. »To je naša velika bolečina in o tem razmišljamo prav vsak dan,« je navedla. V zvezi z denarno podhranjenostjo univerze pa je omenila, da bodo imeli letos za 260.000 evrov primanjkljaja zaradi povečanja plač na osnovi sporazuma s sindikati in da mora sredstva zagotoviti ministrstvo.