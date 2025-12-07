  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Koliko teže naj nosečnica pridobi – in zakaj telo po porodu ni več enako

    Po eni strani vse več debelosti, tudi med nosečnicami; po drugi popolno telo po porodu postaja obsesija.
    Poporodno obdobje ne sme biti tekmovanje v hitrostnem izgubljanju teže, ampak čas okrevanja in regeneracije. FOTO: Voranc Vogel
    Poporodno obdobje ne sme biti tekmovanje v hitrostnem izgubljanju teže, ampak čas okrevanja in regeneracije. FOTO: Voranc Vogel
    Beti Burger
    7. 12. 2025 | 06:00
    14:17
    Obsedenosti z zunanjo podobo in videzom ne morejo uiti niti ženske takoj po porodu. »Vse več mladih mamic po porodu občuti pritisk, da bi se čim hitreje povrnile v 'popolno' telesno stanje pred nosečnostjo,« pritrjuje sociologinja dr. Lucija Čevnik. A telo po porodu skoraj zagotovo ne bo povsem enako.

    »Poporodno telo se prikazuje kot estetski projekt in ne kot fizično in psihološko intenziven prehod v neko življenjsko obdobje. Telesa zvezdnic in spletnih ustvarjalk ('momfluencerk', kulture 'bounce back'), ki v nekaj tednih po porodu pozirajo z ravnim trebuhom, zategnjenimi mišicami in brez vidnih sledi nosečnosti, so postala nova norma, čeprav gre v resnici za ideal, ki je večini žensk ne le nedosegljiv, temveč tudi zelo izčrpavajoč in velikokrat škodljiv zdravju,« pojasnjuje Čevnikova in dodaja, da je gotovo dobro, da se poskušajo ženske po porodu počasi okrepiti, poskrbeti za vitalnost in telesno dobrobit. Nevarna pa je obsesija, ko »popolno telo« postane primarni cilj mlade mame, ne glede na ceno tveganja.

    Kdaj boš pa ti imela otroka?

    Pritisk, da bi bilo telo čim prej po porodu takšno kot pred nosečnostjo, je včasih velik, vendar pa je treba tudi vadbo in obremenitve prilagajati. Kot so jasne sogovornice, je po porodu predvsem čas, da se mamica posveti otroku in sebi.

    Novo telo

    Dr. med., specialistka ginekologije in porodništva Polona Podnar sicer meni, da so spremembe na telesu zaradi nosečnosti »popravljive«, če telesu damo čas, a je res tudi, da to po porodu nikoli ni več popolnoma enako, saj se zaradi hormonskih sprememb prerazporedi struktura maščobnega tkiva, mišic in kože. Nuša Gnezda, trenerka fitnesa, specializirana za vadbo po porodu in nosečnost, pritrjuje, da se »fizično telo po porodu nikoli ne povrne v popolnoma enako stanje, kot je bilo prej – in to ni nič slabega«. Podnarjeva nadaljuje, da poporodno obdobje ne sme biti tekmovanje v hitrostnem izgubljanju teže, ampak obdobje okrevanja in regeneracije, tako fizične kot psihične, predvsem pa čas povezovanja z otrokom. Zato priporoča, naj se ženska v tem času posveti izključno skrbi za novorojenčka in zase.

    PREBERITE ŠE -> Na starševstvo bi morali gledati kot na adolescenco – na čas korenitih sprememb

    Pridobivanje teže

    Kljub skrbi in prevladujočemu strahu pred pridobljenimi kilogrami je vse več ljudi predebelih – tudi nosečnic. Po podatkih NIJZ, ki jh izpostavi Podnarjeva, naj bi bilo pri nas od 30 do 40 odstotkov nosečnic z debelostjo. Prof. dr. Nataša Tul Mandić, specialistka ginekologije in porodništva, pove, da se v svetu govori že o pandemiji debelosti. Debelost poveča tveganja za sladkorno in druge bolezni, na drugi strani pa se lahko nekatere bodoče mamice srečujejo s pregnoreksijo (ki ni uradna klinična diagnoza), kot dodaja Čevnikova: »Gre za anoreksičnemu vedenju podobno stanje, ko se nosečnica namerno in pretirano omejuje pri hrani, izčrpavajoče telovadi ali uporablja druge kompenzacijske vedenjske vzorce, da bi preprečila naravno pridobivanje telesne teže v nosečnosti.« A kot so si edine sogovornice, nosečnost ni čas za hujšanje, je pa priporočeno primerno pridobivanje teže.

    Ginekologi skrbno spremljajo pridobivanje teže nosečnic. Tul Mandićeva postreže s podatki metaanalize iz leta 2019 (revija Jama), ki kažejo, da je čezmerno ali nezadostno pridobivanje teže v nosečnosti povezano s povečanim tveganjem za zaplete: za preeklampsijo, nosečniško sladkorno bolezen, carski rez, prezgodnji porod in neustrezno porodno težo novorojenčkov, ki je bila premajhna ali prevelika za gestacijsko starost. Debelost negativno vpliva na plod, dodaja Podnarjeva: »Takšen plod, ki se razvija v metabolno in imunsko neoptimalnem okolju matere, je 'programiran' za okolje z veliko sladkorja in insulina ter vnetij.«

    Ženska naj se po porodu posveti izključno skrbi za novorojenčka in zase. FOTO: Jože Suhadolnik
    Ženska naj se po porodu posveti izključno skrbi za novorojenčka in zase. FOTO: Jože Suhadolnik

    Ko govorimo o pridobivanju teže med nosečnostjo, se vselej postavlja vprašanje, koliko je je optimalno pridobiti. To je odvisno od teže oziroma ITM pred nosečnostjo, pojasnjuje Tul Mandićeva. Sama suhim nosečnicam, ki se pogosto težko zredijo, svetuje pridobitev 12 kilogramov ali več, normalno težkim od osem do 15 kilogramov, pretežkim pa do deset kilogramov. Podobne številke navede tudi dr. Zalka Drglin z NIJZ, ki dodaja, naj tiste z ITM nad 30 pridobijo od pet do devet kilogramov. Podnarjeva pa pravi, da pri zdravi nosečnici z normalnim ITM pričakujejo povečanje teže za osem do 12 kilogramov.

    Tul Mandićeva dodaja, da je nadzorovanje teže včasih neprijetno: »Treba jih je spodbujati in tehtati na vsakem pregledu ter težo komentirati. Sama spadam med tiste ginekologe, ki na težo opozarjajo pri vsakem pregledu s ciljem optimizirati potek nosečnosti. Natančno tehtanje je potrebno tudi zato, da prepoznamo pretirano kopičenje tekočine v telesu, kar je lahko zgodnji znak za preeklampsijo.«

    PREBERITE ŠE -> Otrok ni pravica, ki bi jo morala država zagotoviti posamezniku

    Poskus discipliniranja ženskega telesa

    Čevnikova ob komentiranju teže, ki je sicer ob vse več čezmerno težkih nosečnicah smiselno, pravi, da je pomembno, kako so komentarji stroke podani. »Če se priporočila prenesejo v klinično prakso brez občutka, sočutja ali jasne razlage, lahko učinkujejo kot instrument sramotenja ali kot poskus discipliniranja ženskega telesa. To ni le teoretično opozorilo – kvalitativne raziskave in izpovedi pacientk kažejo, da nekatere ženske zdravniška opozorila o teži doživljajo kot moraliziranje ali nadzor, še posebej kadar so izražena 'ostro' ali avtoritarno.«

    To pa lahko prizadene samopodobo, kar je še izraziteje pri ženskah, katerih doživljanje sebe pretežno temelji na telesnem videzu, disciplini in vitkosti: »V sodobni kulturi, ki je izrazito usmerjena v idealizirane podobe, ter v okolju, kjer se favorizira vitko, fit in disciplinirano telo, se skoraj vsak komentar o pridobljenih kilogramih lahko razume kot kritika osebnosti ali poziv k strožjemu nadzoru nad telesom.« Opozori namreč na problematičen pojav postavljanja enačaja med telesnim videzom in vrednotenjem osebnosti.

    Najbolj varna aktivnost je vedno hoja, priporočljivi so tudi plavanje in joga ali pilates za nosečnice, prav tako lahke vaje za moč z lastno težo.

    Podnarjeva dodaja, da bi moralo biti prvih šest tednov po porodu namenjenih negi otroka, počitku in regeneraciji ter povezovanju mamice in novorojenčka. FOTO: Shutterstock
    Podnarjeva dodaja, da bi moralo biti prvih šest tednov po porodu namenjenih negi otroka, počitku in regeneraciji ter povezovanju mamice in novorojenčka. FOTO: Shutterstock

    Prehrana in vadba

    Tako kot v življenju sicer je tudi v nosečnosti in po porodu pomembno poskrbeti za ustrezno zdravo prehrano in gibanje. Tul Mandićeva kot najustreznejšo omeni mediteransko prehrano: »Ta vsebuje veliko zelenjave in stročnic, oreščkov, mlečnih živil, polnozrnatih žit ter zmerne količine sadja, rib in belega mesa, z malo rdečega mesa in slaščic. Primerna mediteranska dieta ugodno vpliva na zdravje nosečnice in dolgoročno zdravje otrok ter tudi na epigenetske spremembe. Biti mora tudi količinsko primerna in razdeljena v več manjših, rednih obrokov na dan.«

    Ko govorimo o gibanju med nosečnostjo, je pomembno, kot omenjajo Drglinova in druge sogovornice, koliko je bila ženska aktivna že pred nosečnostjo. »Če je bila pred nosečnostjo redno telesno aktivna ali vrhunska športnica, naj nadaljuje vadbo, ki jo je izvajala prej, a naj upošteva omejitve,« je povedala. Podnarjeva odsvetuje športe, pri katerih je večje tveganje za padce, udarce, izgubo ravnotežja (na primer rolanje, jahanje, smučanje, dviganje zelo težkih uteži, skakanje na trampolinu ...): »Najbolj varna aktivnost je vedno hoja, priporočljivi so tudi plavanje in joga ali pilates za nosečnice, prav tako lahke vaje za moč z lastno težo.«

    Gnezda opozori na individualen pristop: »Telo vsake ženske ima svojo zgodovino, stopnjo pripravljenosti in odziv na nosečnost. Odsvetovala bi tek, ker je pri tem obremenjeno medenično dno. Če nosečnica prej ni bila aktivna, je lahko nosečnost primeren čas za uvajanje gibanja – a postopoma; s hojo in nežnimi vajami za moč.«

    Ko govorimo o pridobivanju teže med nosečnostjo, se vselej postavlja vprašanje, koliko je je optimalno pridobiti. To je odvisno od teže oziroma ITM pred nosečnostjo. FOTO: Shutterstock
    Ko govorimo o pridobivanju teže med nosečnostjo, se vselej postavlja vprašanje, koliko je je optimalno pridobiti. To je odvisno od teže oziroma ITM pred nosečnostjo. FOTO: Shutterstock

    Kaj pa po porodu

    Pritisk, da bi bilo telo čim prej po porodu kot pred nosečnostjo, je včasih velik, vendar je treba tudi vadbo in obremenitve prilagajati. Kot so jasne sogovornice, je po porodu predvsem čas, da se mamica posveti otroku in sebi.

    Drglinova pojasni, da »navadno rečemo, da ženska otroka nosi devet mesecev in toliko časa telo tudi potrebuje za obnovo po porodu. Dolžina tega obdobja se razlikuje od ženske do ženske, odvisna je od številnih dejavnikov: od poteka nosečnosti in poroda, ali gre za prvo ali zaporedno nosečnost, kakšne so genske predispozicije, telesna pripravljenost ... Še posebej intenzivne telesne spremembe se dogajajo prvih šest tednov po porodu.«

    Gnezda, ki opozori, da bi morali na porod gledati kot na nekakšno vrsto poškodbe in ga tako tudi obravnavati, pravi: »Po vaginalnem porodu je smiselno začeti z dihalnimi vajami, po treh tednih pa s povezovalnimi aktivacijskimi vajami, ki so zelo nežne. Postopoma progresivno dodajamo vaje in pripravljamo telo na več moči. Če ujamemo 'okno' prvih osem tednov po porodu, ko se telo samo vrača v normalno stanje, in mu pomagamo z vajami, bomo pospešili okrevanje in vrnitev na aktivnost pred porodom in nosečnostjo.« Gnezda še dodaja, da je pritisk zaradi videza danes še močnejši zaradi popačenih podob na družbenih omrežjih. Hitrih rešitev ni; pomembno je poznati lastne meje in ne postavljati videza na prvo mesto, saj to vodi v neučinkovite bližnjice in nove težave. Ob starševstvu se moramo osredotočiti na moč, energijo, funkcionalnost in psihološko stabilnost – brez tega videz izgubi pomen.

    Lucija Čevnik poudarja, da se meja med skrbjo in obsesijo najbolje vidi v količini časa, energije in denarja, ki jih vlagamo v videz. Ko telo postane projekt, zdrava skrb preide v odvisnost. Prvo vodilo bi morali biti zdravje in vprašanje, ali s telesom ravnamo spoštljivo. Ob pretirani osredotočenosti na »lepoto« ga razumemo kot objekt, ki ga stalno preoblikujemo po trendih, kar vodi v stroge ali škodljive prakse. Tako telo izgubi vlogo doma in postane nikoli dokončan projekt.

    V porastu je uporaba zdravil za hujšanje po porodu, čeprav v nosečnosti in med dojenjem niso priporočljiva.  FOTO: Blaž Samec
    V porastu je uporaba zdravil za hujšanje po porodu, čeprav v nosečnosti in med dojenjem niso priporočljiva.  FOTO: Blaž Samec

    Nerealna pričakovanja

    Okrevanje telesa (tkiva, maternice, hormonov) traja vsaj od šest do 12 mesecev, za rehabilitacijo živčnega sistema in hormonsko stabilizacijo sta potrebni celo do dve leti: »Zato so pričakovanja, da bo ženska po šestih tednih spet takšna, kot je bila prej, nerealna in pogosto škodljiva,« dodaja. Tudi Tul Mandićeva opozarja, da v prvih mesecih po porodu, ko se vzpostavlja dojenje, ni čas za intenzivno namerno hujšanje: »Svetujemo zmerno telesno aktivnost in zdravo prehrano. Doječa mama potrebuje od 300 do 400 kcal/dan več, seveda pa je celoten vnos energije odvisen tudi od njene telesne aktivnosti.«

    Podnarjeva dodaja, da bi moralo biti prvih šest tednov po porodu namenjenih negi otroka, počitku in regeneraciji ter povezovanju mamice in novorojenčka. V tem času se hormoni postopoma vračajo v prednosečniško stanje, iz tkiv se odstrani nakopičena tekočina, mišice medeničnega dna in trebušne stene se poskušajo vrniti v prvotno stanje, in vse to ne gre čez noč.

    Kot pojasnjuje, lahko prezgodnja aktivnost in obremenitev vodita v različna vnetja, večje tveganje za poporodno krvavitev, počasnejše celjenje tkiv, dolgotrajno oslabelost tkiv medeničnega dna, ki se kaže kot zdrs medeničnih organov, inkontinenca in diastaza rektusov, utrujenost, izgorelost in depresijo. »Skratka, posledice, tako fizične kot psihične, so lahko zelo neprijetne in dolgotrajne, zato resnično polagam na srce: zgodnje poporodno obdobje naj bo predvsem umirjeno in brez primerjanja z drugimi – še z mamo ne, kaj šele z vplivnicami ...«

    Okrevanje telesa (tkiva, maternice, hormonov) traja vsaj od šest do 12 mesecev, za rehabilitacijo živčnega sistema in hormonsko stabilizacijo sta potrebni celo do dve leti. FOTO: Shutterstock
    Okrevanje telesa (tkiva, maternice, hormonov) traja vsaj od šest do 12 mesecev, za rehabilitacijo živčnega sistema in hormonsko stabilizacijo sta potrebni celo do dve leti. FOTO: Shutterstock

    Zdravila za hujšanje in estetska kirurgija

    V porastu je uporaba zdravil za hujšanje po porodu, čeprav v nosečnosti in med dojenjem niso priporočljiva. Polona Podnar pojasnjuje, da lahko ta zdravila pomagajo pri uvajanju bolj zdravega življenjskega sloga, vendar izključno pod strokovnim nadzorom, kar pomeni, da jih doječe in noseče ženske ne smejo jemati. Nataša Tul Mandić med svojimi pacientkami takšnih primerov ne opaža in upa, da močno zavedanje o pomenu dojenja preprečuje prekinjanje zaradi hujšanja.

    Pri kirurških posegih po porodu Podnarjeva opozarja na potrebo po upoštevanju fizioloških sprememb, ki se še dogajajo. Podpira metode, ki pospešijo naravno regeneracijo, denimo funkcionalno stimulacijo mišic medeničnega dna in trebuha, saj pospešijo okrevanje in pomagajo odpraviti inkontinenco ali diastazo. Tul Mandićeva pravi, da estetski posegi med mladimi materami niso pogosti; najpogosteje sprašujejo o odstranitvi odvečne kože in maščobe na trebuhu. Sama daje prednost vadbi in prehrani, medtem ko kirurške posege odsvetuje, če pa ženska presodi, da res ne more brez njih, jih priporoča le po končanju rojevanja.

