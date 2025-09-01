Matic se je vrnil z uspešnega zdravljenja v ZDA in danes odkorakal v šolo

Neomejen dostop | že od 14,99€
Osemletni Matic Žontar, ki ima Duchennovo mišično distrofijo, se je pred kratkim vrnil iz ZDA, danes pa je skupaj s sošolci odkorakal v tretji razred. Za osemletnega Matica so pri Društvu Viljem Julijan skupaj s pomočjo vse Slovenije zbrali več kot dva milijona evrov za njegovo zdravljenje.
»Po dolgih štirih mesecih bivanja in zdravljenja v ZDA smo se z Maticem konec avgusta končno vrnili v Slovenijo in danes si je naš levjesrčni fant tudi z največjim veseljem nadel šolsko torbo in odkorakal v šolo, kjer se je po dolgih mesecih zopet srečal s sošolci. Njegovo veselje je nepopisno, ob tem pa tudi naše,« pravita njegova starša Živa in Tadej, so sporočili z Društva Viljem Julijan.
»Za nas je za zdaj najpomembneje to, da mu bo zdravilo čim bolj upočasnilo napredovanje bolezni, hkrati pa močno držimo pesti, da bo z njegovo pomočjo celo napredoval in bo lahko lažje hodil in tekel, kar se zdaj tudi delno že kaže,« sta Živa in Tadej še zapisala v sporočilu za javnost, obenem pa se zahvaljujeta vsem, ki so za Matica podarili donacijo in mu omogočili prejetje zdravila ter s tem novo upanje za prihodnost.
