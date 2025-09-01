Matic se je vrnil z uspešnega zdravljenja v ZDA in danes odkorakal v šolo

Osemletni Matic Žontar, ki ima Duchennovo mišično distrofijo, se je pred kratkim vrnil iz ZDA, danes pa je skupaj s sošolci odkorakal v tretji razred. Za osemletnega Matica so pri Društvu Viljem Julijan skupaj s pomočjo vse Slovenije zbrali več kot dva milijona evrov za njegovo zdravljenje.

»Po dolgih štirih mesecih bivanja in zdravljenja v ZDA smo se z Maticem konec avgusta končno vrnili v Slovenijo in danes si je naš levjesrčni fant tudi z največjim veseljem nadel šolsko torbo in odkorakal v šolo, kjer se je po dolgih mesecih zopet srečal s sošolci. Njegovo veselje je nepopisno, ob tem pa tudi naše,« pravita njegova starša Živa in Tadej, so sporočili z Društva Viljem Julijan.

Matic se je danes vrstnikom pridružil v šoli. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Matic je v Nemours Children's Hospital na Floridi v ZDA uspešno prejel gensko zdravilo elevidys . Celotne štiri mesece bivanja v ZDA je bil pod budnim nadzorom zdravnikov, a ni imel nobenih večjih zapletov. »Matic se zdaj počuti odlično in je tudi v zelo dobri fizični kondiciji,« sta dejala Matičeva starša, čeprav se učinki zdravljenja kažejo različno od otroka do otroka. Nekaterim se stanje namreč občutno izboljša že po nekaj tednih, drugim po dobrem letu.

»Za nas je za zdaj najpomembneje to, da mu bo zdravilo čim bolj upočasnilo napredovanje bolezni, hkrati pa močno držimo pesti, da bo z njegovo pomočjo celo napredoval in bo lahko lažje hodil in tekel, kar se zdaj tudi delno že kaže,« sta Živa in Tadej še zapisala v sporočilu za javnost, obenem pa se zahvaljujeta vsem, ki so za Matica podarili donacijo in mu omogočili prejetje zdravila ter s tem novo upanje za prihodnost.