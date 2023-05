Matične celice hranimo, porabimo pa ne

Nosečnice se pred porodom znajdejo pred dilemo: shraniti popkovnično kri, ki vsebuje več različnih vrst matičnih celic? Nekatere med njimi od te možnosti odvrne cena, druge nizka verjetnost, da bi otrok matične celice potreboval, nekaj odstotkov porodnic – 3,7 odstotka leta 2021 v ljubljanski porodnišnici – pa si to kri zagotovi, saj menijo, da bi jim lahko koristila pri zdravljenju morebitnih bolezni otroka ali njegovega sorojenca. Koliko shranjenih vzorcev je bilo v zadnjih 15 letih uporabljenih v klinični praksi Sloveniji?

V Sloveniji zagotavljajo shranjevanje popkovnične krvi in tkiva popkovnice za osebno uporabo tri podjetja: Biobanka, FH-S, celice prihodnosti – Future Health Slovenija in Izvorna celica. Prva dva ponudnika za zdravljenje otroka ali njegovih sorojencev v Sloveniji še nista sprostila niti enega vzorca shranjene krvi, pri Izvorni celici pa na vprašanja niso odgovorili.

Popkovnične krvi za transplantacijo pri bolniku niso sprostili niti na Zavodu RS za transfuzijsko medicino (ZTM), kjer deluje javna banka popkovnične krvi. Dostop do te krvi ima – v nasprotju z zasebnimi bankami – celotna družba. Enote popkovnične krvi v javni banki namreč postanejo last mednarodnega registra, zato jih lahko uporabijo za kateregakoli bolnika na svetu. Na voljo imajo 1059 enot, od tega jih je na beljakovine HLA (to je osnova za ugotavljanje skladnosti med prejemnikom in dajalcem) tipiziranih 343 in prav te so tudi vpisane v register. Že v prvih treh letih od vpisa v register – julija 2011 – so tuji transplantacijski centri povpraševali po štirih enotah, med temi enotami so na zahtevo opravili podrobnejše teste tkivne skladnosti, nobena enota pa ni bila izdana v klinično uporabo, ker so se za posamezne bolnike našle druge, skladnejše enote. Tudi letos so že zaznali eno povpraševanje.

150 ml je povprečen volumen popkovnične krvi 3–5 mio celic CD34+, ki jim laično lahko rečemo matične celice, vsebuje v povprečju ena enota popkovnične krvi

Podjetje Biobanka, ki je v Sloveniji prisotno od leta 2008, ima shranjenih več kot 5000 vzorcev popkovnične krvi ter okoli 6000 enot tkiva popkovnice, otrok, rojenih v Sloveniji. Nekaj enot popkovnične krvi ter nekaj sto enot tkiva popkovnice pa je od otrok, rojenih v tujini.

Future Health Biobank ima kot krovno podjetje s sedežem v Angliji shranjenih že več kot 250.000 vzorcev, natančnih podatkov o vzorcih slovenskih otrok pa v podjetju FH-S, ki je na našem trgu od leta 2014, ne razkrivajo. Poudarjajo pa, da so v letih 2020 in 2021 shranili največ vzorcev v Sloveniji. Pred leti je imelo prevladujoč tržni delež podjetje Neocelica, ki je bilo prvi slovenski ponudnik shranjevanja matičnih celic, a je leta 2015 prenehalo delovati, približno 5500 vzorcev popkovnične krvi, kolikor so jih zbrali, je zdaj shranjenih na Poljskem.

Pri obeh zasebnih ponudnikih so zagotovili, da bi vzorec, če bi ga stranka potrebovala, lahko zagotovili zelo hitro in na dogovorjeni dan ter brez dodatnih stroškov. V Sloveniji bi za to potrebovali od ene do šest ur, v tujino pa ga lahko dostavijo odvisno od tega, za katero državo ali kliniko gre – vendar so ti časi lahko tudi krajši od 24 ur (najverjetneje pa 48 ur), so povedali v Biobanki.

Zamrznjena popkovnična kri v Biobanki v Trzinu. FOTO: Jože Suhadolnik/DELO

Šest presaditev

Na ljubljanski Pediatrični kliniki so do zdaj opravili šest presaditev krvotvornih matičnih celic, pri kateri je bil vir popkovnična kri. »V vseh primerih je šlo za alogensko presaditev, torej je bil dajalec nesorodni vir iz svetovnega registra popkovnične krvi,« je razkrila dr. Lidija Kitanovski, predstojnica Kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo, kjer edini v Sloveniji opravljajo presajanje krvotvornih matičnih celic pri pediatričnih bolnikih. Popkovnične krvi iz zasebne banke niso nikoli uporabili.

V dveh opisanih primerih je bila osnovna bolezen levkemija, v enem primeru je šlo za vrojeno bolezen presnove, v dveh primerih za t. i. ne-neoplastično hematološko bolezen in v enem primeru za hudo prirojeno bolezen imunskega sistema. Najmlajši otrok je bil ob presaditvi star 4 mesece, najstarejši 17 let. Štirje otroci so po presaditvi živi in brez znakov osnovne bolezni, dva sta umrla. Eden zaradi ponovitve osnovne bolezni in drugi zaradi zapletov bolezni zavrnitve, je pojasnila predstojnica Kitanovski in dodala, da popkovnične krvi iz zasebne banke niso nikoli uporabili.

S tem v zvezi je asist. Primož Poženel, v. d. strokovnega direktorja na ZTM, dejal, da so terapije z avtolognimi celicami popkovnične krvi (avtologno – uporabljene so lastne celice, alogensko – uporabljene se darovalčeve) na začetni stopnji in še ne dobro preizkušene, zato je verjetnost, da bi se lečeči zdravnik odločil za zdravljenje maligne krvne bolezni s temi celicami, izredno majhna. »Eden izmed vzrokov je možna prisotnost mutacij v matičnih oziroma imunskih celicah.« Po besedah Poženela se namreč lahko zgodi, da se dedna nagnjenost k določeni krvni bolezni, pri presaditvi matičnih celic prenese na prejemnika. Tega se ne da predvideti, pa čeprav so vzorci popkovnične krvi pred zamrzovanjem podvrženi številnim testiranjem, pravi.

Treba je vedeti, da povprečna enota popkovnične krvi zadošča za zdravljenje otroka, lažjega od 40 kilogramov. Pri zdravljenju odraslega se praviloma uporabita dve enoti. Raziskave so zato že usmerjene v pridobivanje čim več kakovostnih krvotvornih matičnih celic iz popkovnične krvi oziroma postopke, ki bodo omogočili namnožitev dosedanjih.

Ker je torej verjetnost, da nekdo zboli za boleznijo, ki jo je mogoče zdraviti z lastnimi matičnimi celicami v otroški dobi, relativno majhna, se marsikomu v stroki zdi smiselnost shranjevanja popkovnične krvi za lastno uporabo vprašljiva.

Dodajmo, da na ZTM poteka tudi usmerjen odvzem popkovnične krvi. Do zdaj so tako zbrali in shranili 66 vzorcev za pediatrične bolnike in devet za hematološke. S takim shranjevanjem popkovnične krvi sorojencev v družinah, v katerih se starejši otrok že zdravi zaradi maligne bolezni, so zagotovljene dodatne možnosti za zdravljenje bolnega otroka. Tak odvzem se opravi na podlagi napotnice hematologa in je plačan iz zdravstvene blagajne.

Niso vsi vzorci dobri

Merila za shranjevanje popkovnične krvi so v javni banki strožja kot pri zasebnih bankah, navaja Poženel. Javna banka na ZTM je sicer del kriobanke, ki ima od leta 2020 edina v Sloveniji akreditacijo JACIE, kar pomeni, da izpolnjuje najvišje mednarodne standarde kakovosti in varnosti pri obdelavi, zamrzovanju in shranjevanju celic. Po odvzemu popkovnične krvi se v roku 48 ur opravijo dodatna testiranja, s katerimi preverijo število in kakovost zbranih matičnih celic ter mikrobiološko neoporečnost. Strogim kriterijem za vključitev v javno banko ustreza kakšna četrtina zbranih enot.

Tudi v zasebnih bankah pred zamrznitvijo vzorcev opravijo vsa zakonsko zahtevana testiranja. Direktor dr. Marko Strbad iz Biobanke je pojasnil, da se zgodi, da so vzorci kontaminirani z mikrobi ali da število vseh celic ali matičnih celic ne ustreza zastavljenim (minimalnim) kriterijem - hrambe takih vzorcev ne priporočajo. Teh vzorcev je od 5 do 10 odstotkov. »Mikrobna kontaminacija ni kontraindicirana za shranjevanje, so pa pri uporabi takih vzorcev omejitve (predvsem uporaba za zdravljenje sistemskih bolezni oziroma tam, kjer se kri neposredno vbrizga /transplantira v krvotok) oziroma predhodna priprava tako vzorca kot pacienta.« V Biobanki večino vzorcev obdelajo in zamrznejo v manj kot 24 urah po porodu. To jim omogoča lasten laboratorij in celotna infrastruktura v Sloveniji. Imajo tudi lastno kurirsko službo, zato vzorci v najkrajšem možnem času prispejo v laboratorij.

Pri Future Health Slovenija so povedali, da sta njihov transport in transportni set validirana tako, da ohranita vzorce vitalne in kakovostne do 96 ur in še več. Razlog, da vzorec ni ustrezen, je običajno premajhen volumen zbrane popkovnične krvi, ker je bilo zelo malo popkovnične krvi v popkovini (1 ml ali manj) in posledično vzorca ni mogoče obdelati oziroma je premalo celic. Takih vzorcev je manj kot 1 odstotek, so povedali.

Biobanka vzorce shranjuje v lastni kriobanki v Sloveniji, FH-S pa v skladiščnih prostorih v Angliji in Švici - starši se lahko odločijo za lokacijo shranjevanja. Prostori obeh ponudnikov so akreditirani, stalno nadzirani in kontrolirani s strani domačih in tujih uradnih institucij, ki opravljajo tudi redne nadzore. Vsi pogoji skladiščenja so strogo nadzirani, vzpostavljeni so sistemi kakovosti, zagotavljajo v omenjenih podjetjih.

Raziskave

S transplantacijo popkovnične krvi lahko pozdravijo nekatere rakave bolezni krvi, dedne motnje presnove ter imunskega sistema, zdravljenje drugih bolezni pa še raziskujejo. »Nekateri strokovnjaki pričakujejo, da bodo imele matične celice v prihodnosti pomembno vlogo pri zdravljenju različnih dednih, degenerativnih, ishemičnih bolezni in poškodb. V zadnjih letih kaže popkovnična kri pomemben potencial v proizvodnji zdravil za napredno zdravljenje (na primer regulatorne celice T, celice CAR NK), zato se bo njen pomen in potreba v prihodnjih letih lahko hitro povečeval,« meni Poženel.

Predvideno je, da bo približno odstotek ljudi v svojem življenju potreboval presaditev matičnih celic, najmanj tretjina bolnikov pa bo imela korist od regenerativne terapije, ki temelji na matičnih celicah, v svojem prispevku Popkovnična kri, popkovnica, amnijska membrana in posteljica – viri matičnih celic ugotavlja Andreja Trojner Bregar z Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Res je, da kostni mozeg vsebuje matične celice. Toda te matične celice se starajo na enak način, kot se stara naše telo – počasi izgubljajo vitalnost in koristnost, prizadenejo pa jih lahko iste bolezni, kakršne prizadenejo tudi druge celice v telesu. Nasprotno pa so matične celice iz popkovnične krvi mlade, imajo velik potencial pomnoževanja in so neprizadete z mutacijami, zaradi česar imajo velik potencial pri terapijah, kjer gre za nadomeščanje funkcije okvarjenih celic. Treba je dodati, da so matične celice po porodu zelo lahko dostopne (s punkcijo popkovnice), pozneje v življenju je odvzem matičnih celic še vedno mogoč, vendar je postopek bolj zapleten.

Shranitev matične celice je torej naložba, za katero vam trenutno nihče ne more z gotovostjo reči, da boste od nje imeli korist. Andreja Trojner Bregar navaja, da predstavlja shranjevanje matičnih celic nekakšno zdravstveno zavarovanje za življenje v prihodnosti.