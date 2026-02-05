  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Matjaž Han napoveduje stopničke in 15 odstotkov za SD

    Za SD bodo glasove nabirali ministri, poslanci, prestopniki in župani – Na skupni listi nekoliko več članov Levice kot Vesne.
    Predsednik SD Matjaž Han se je spogledoval z zamislijo, da bi kandidiral v dveh volilnih okrajih, na koncu pa se je odločil, da bo kandidiral v svojem okraju Laško - Radeče, kjer je bil že večkrat uspešen. FOTO: Voranc Vogel
    Predsednik SD Matjaž Han se je spogledoval z zamislijo, da bi kandidiral v dveh volilnih okrajih, na koncu pa se je odločil, da bo kandidiral v svojem okraju Laško - Radeče, kjer je bil že večkrat uspešen. FOTO: Voranc Vogel
    Uroš Esih
    5. 2. 2026 | 05:00
    5. 2. 2026 | 06:12
    5:12
    Prva izmed koalicijskih strank, ki je na volilni konvenciji predstavila celotno kandidatno listo za državnozborske volitve 22. marca, je stranka SD. Največja (Gibanje Svoboda) in najmanjša koalicijska stranka (Levica) bosta svoje kandidate razkrili konec prihodnjega tedna.

    V stranki SD so prepričani, da kandidati odsevajo strankino vizijo prihodnjega razvoja države, krepitev socialne države ter odgovorno in miroljubno politiko, ki odgovarja na sedanje izzive. Prejšnji mesec je stranka predstavila svoj volilni program z naslovom Dogovor za mir, razvoj in blaginjo.

    Na kandidatni listi bodo vsi strankini ministri, večina sedanjih poslancev in vplivnih članov iz vodstva stranke, novost pa je skupina kandidatov, ki prihaja iz županskih in podžupanskih vrst.

    Predsednik stranke Matjaž Han se je spogledoval z zamislijo, da bi kandidiral v dveh volilnih okrajih, na koncu pa se je odločil, da bo kandidiral v svojem okraju Laško - Radeče, kjer je bil že večkrat uspešen. Prejšnja predsednica stranke in zunanja ministrica Tanja Fajon bo kandidirala v volilnem okraju Ljubljana Center, minister za kohezijo Aleksander Jevšek bo tokrat glasove za stranko zbiral v Slovenj Gradcu, ministrica za pravosodje Andreja Kokalj pa v volilnem okraju Moste – Polje, odstopljena ministrica Andreja Katič pa v Velenju. Poslanka Janja Rednjak, ki je po odstopu nadomestila nekdanjega vodjo poslanske skupine SD Janija Prednika, bo kandidirala v njegovem bivšem okraju Ravne na Koroškem. Od deveterice sedanjih poslancev stranke SD ne bo kandidiral le Predrag Bakovič, ki se odpravlja v pokoj.

    V okraju Koper 1 se bosta za poslansko mesto potegovala nekdanja tovariša iz Levice Matej Tašner Vatovec in Nataša Sukič.

    Prestopnika v SD, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek in bivši vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec, bosta kandidirala v volilnih okrajih Vič - Rudnik in Koper 1. Kot zanimivost velja omeniti, da se bo v tem okraju za poslansko mesto z Matejem Tašnerjem Vatovcem borila nekdanja tovarišica iz Levice Nataša Sukič.

    Od opaznejših članov stranke SD bo v volilnem okraju Šiška 2 kandidiral podpredsednik stranke Luka Goršek. Predsednik konference SD Jernej Štromajer bo glasove nabiral v volilnem okraju Bežigrad 2, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Marko Koprivc pa na Fužinah. V Mariboru bosta kandidirala domačina, Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, in Boris Sovič. Vsem omenjenim se na kandidatni listi SD pridružujejo tudi nekateri župani in podžupani slovenskih občin. Kandidirala bosta župan Žalca Janko Kos in župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc. Njima se bodo pridružili trije podžupani – Manja Zorko (Kranj), Andrej Erjavec (Ravne na Koroškem) in Matija Tripković (Ajdovščina).

    Levica stavi na Ljubljano

    V stranki SD, ki se je na javnomnenjskih lestvicah utrdila na tretjem mestu, za SDS in Gibanjem Svoboda, izražajo željo, da bi bil v naslednji vladi močneje zastopan socialnodemokratski element. Predsednik stranke Han je ob nedavni potrditvi strankinega programa ocenil, da stranka na volitvah lahko doseže tudi do 15 odstotkov glasov.

    Na predstavitev skupne kandidatne liste in volilnega programa se pripravljajo tudi v Levici in Vesni. Na skupni kandidatni listi obeh strank, ki jo bodo predstavili 13. februarja, naj bi bilo nekoliko več članov stranke Levica kot Vesna.

    Sopredsedujoča stranki Vesna Urša Zgojznik je povedala, da bodo na listi kandidati z izkušnjami iz lokalnih okolij, civilne družbe, vsakdanjega življenja, stroke in ljudje, ki so v preteklih štirih letih pokazali, da znajo državo voditi.

    Sokoordinatorja Levice, Asta Vrečko in Luka Mesec, bosta kandidirala v ljubljanskih volilnih okrajih. Mesec v volilnem okraju Ljubljana Center, Asta Vrečko pa v volilnem okraju Bežigrad 2. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac bo glasove nabiral v okraju Trbovlje - Hrastnik, kjer stranka beleži zanjo ugodno podporo. Prav tako bosta v Ljubljani kandidirala poslanca Tatjana Greif in Milan Jakopovič. Prva v Mostah, drugi na Fužinah. Urša Zgojznik bo kandidirala v Mozirju, sopredsednik Vesne Uroš Macerl pa v Zagorju ob Savi.

    Skupni volilni program Levice in Vesne bo temeljil na socialni pravičnosti, močnih javnih storitvah, dostopnem zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, stanovanjski politiki ter varni in pravični zeleni prihodnosti.

