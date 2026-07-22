Matjaž Nemec pričakuje aktivnejšo držo slovenske vlade

»Spoštljivo vas pozivam, da kot minister za notranje zadeve odpotujete v Rim in na Dunaj ter od svojih kolegov zahtevate odpravo mejnega nadzora Italije in Avstrije na slovenskih mejah in da prek slovenske vlade obe sosednji vladi pozovete k doslednemu spoštovanju schengenskih pravil in evropske sodne prakse.« To je v javnem pismu ministru Franciju Matozu zapisal evropski poslanec Matjaž Nemec. Matozova odločitev o odpravi slovenskega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko je očitno vzbudila pričakovanje o proaktivnem reševanju vprašanj med sosednjimi državami. Nemec predlaga Matozu, naj zahteva odpravo nadzora na mejah. Italija je nadzor meje podaljšala do 21. decembra, Avstrija ga izvaja od leta 2015. Število migrantov na zahodnobalkanski poti se je bistveno zmanjšalo. Nemec sicer ...