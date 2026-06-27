Matjaž Švagan prejel priznanje za najboljšega župana

Župan Matjaž Švagan je v četrtek v Sarajevu prejel posebno priznanje za najboljšega župana jugovzhodne in srednje Evrope za leto 2026.

Priznanje sta mu podelila Evropsko združenje menedžerjev in Direkcija za izbor naj menedžerjev Bosne in Hercegovine, jugovzhodne in srednje Evrope.

Po navedbah organizatorjev je strokovna komisija Švagana nagradila za vrhunske menedžerske dosežke, večdesetletno uspešno vodenje Občina Zagorje ob Savi, ekološko preobrazbo in zeleni prehod občine ter nadpovprešne rezultate pri črpanju evropskih sredstev.

Priznanje podeljuje Evropska neodvisna agencija v sodelovanju s časopisom Euromanager najboljšim posameznikom na področju lokalnega upravljanja in menedžmenta v jugovzhodni in srednji Evropi.

Švagan je eden najdlje službujočih slovenskih županov in je na čelu zagorske občine od leta 2006. Lani je bil po podatkih portala javnih izplačil tudi najbolje plačani župan v Zasavju. Julija 2025 je prejel 4.626 evrov bruto, s čimer je prehitel trboveljskega župana Zorana Pozniča (4.355 evrov bruto) in hrastniškega župana Marka Funkla (3.919 evrov bruto), je poročal lokalni portal ZON. Njegova plača izhaja iz zakonsko določenega plačnega sistema za funkcionarje in je odvisna od velikosti občine.

Priznanje v Sarajevu je bilo Švaganu podeljeno v konkurenci županov iz držav jugovzhodne in srednje Evrope.