Matoz policistom obljublja izstop iz enotnega plačnega sistema

Notranji minister Franci Matoz je za Televizijo Slovenija (TVS) dejal, da bodo policisti prvi, ki bodo zapustili enotni plačni sistem javnih uslužbencev. Njihove plače bi po novem urejal zakon o kariernem sistemu in plačah policistov. »Zadeva je že tako daleč pripravljena, da mislim, da bomo šli v proceduro najkasneje decembra,« je dejal Matoz.

Ministrstvo za notranje zadeve je pred prazniki policijskima sindikatoma predstavilo osnutek zakona o kariernem sistemu in plačah policistov, ki ga je pridobila tudi TVS.

Nova plačna lestvica bi imela 17 razredov

Osnutek predvideva, da bo karierni sistem policije izvzet iz enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev, uvaja pa 17-stopenjsko karierno lestvico. Tudi nova plačna lestvica bi imela po osnutku 17 razredov. Najnižja osnovna policijska plača, ki je danes nekaj manj kot 1600 evrov bruto, bi po predlogu znašala 2300 evrov bruto, 6900 evrov bruto pa bi bila osnovna plača generalnega direktorja policije, poroča TVS.

Osnutek zakona predvideva tudi ločena določila za napredovanje policistov, ki bi svojo kariero od začetka gradili v policiji, in na tiste, ki bi predvidoma na višja delovna mesta vstopili od drugod.

Policisti bi imeli tudi pravico do različnih dodatkov. Med njimi je tudi dodatek za posebne obremenitve in nevarnosti, ki bi med drugim pripadal policistom, ki preiskujejo korupcijo, tajno delujejo, izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe in odkrivajo najhujše oblike organiziranega kriminala. Iz osnutka je razvidno, da si ministrstvo želi zakon sprejeti čim prej, da bi se lahko začel uporabljati julija prihodnje leto, kar sovpada z začetkom uporabe zakona o Skoku.

Izvzetje iz sistema javnih uslužbencev sicer že pripravljajo tudi na ministrstvu za obrambo, pri čemer sodelujejo z ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo zadeve oziroma policijo, je v nedavnem intervjuju za STA povedal minister za obrambo Valentin Hajdinjak.