  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Matura opravljena, zdaj kandidati čakajo na vpis na fakultete

    Tudi letos so splošno maturo najbolje opravili kandidati, ki so pravkar zaključili gimnazijo.
    Najbolj veselih je bilo 324 zlatih maturantov splošne in 208 zlatih maturantov poklicne mature. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Najbolj veselih je bilo 324 zlatih maturantov splošne in 208 zlatih maturantov poklicne mature. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Špela Kuralt
    13. 7. 2026 | 18:03
    13. 7. 2026 | 18:21
    8:05
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Poklicni maturanti so rezultate zrelostnega izpita izvedeli že prejšnji teden, danes so bili znani še rezultati splošne mature. Tudi letos je velika večina kandidatov maturo opravila, tisti, ki je niso, se morajo še danes prijaviti k jesenskemu roku splošne mature. E-vpogled in e-ugovor na oceno sta možna še jutri. Ali so sprejeti na želeno fakulteto, bodo kandidati izvedeli do 24. julija.

    image_alt
    Kaj v naslednjih dneh in tednih čaka maturante (in njihove starše)

    Splošno maturo je na 83 šolah opravljalo skupno 6782 kandidatov, uspešnih jih je bilo 91,65 odstotka. Prvič je splošno maturo opravljalo 6435 kandidatov, od tega je bilo uspešnih 6064 ali 94,23 odstotka. Najbolje so se odrezali maturanti, ki so pravkar zaključili gimnazijo. Teh je bilo 6207, uspešnih je bilo 5928 ali 95,51 odstotka. Prvič je maturo opravljalo 60 kandidatov, ki so stari vsaj 21 let in niso zaključili gimnazijskega izobraževanja. Uspešnih je bilo 15 kandidatov ali 25 odstotkov. Po maturitetnem tečaju je splošno maturo prvič opravljalo 114 kandidatov, uspešnih jih je bilo 99 ali 86,84 odstotka. Od 54 odraslih, ki so splošno maturo opravljali prvič, pa je bilo uspešnih 22 kandidatov ali 40,74 odstotka. V celoti je splošno maturo ponovno opravljalo 105 kandidatov, od tega jih je bilo 20 ali 19,05 odstotka uspešnih.

    Infografika Delo
    Infografika Delo

    Predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc je dejala, da so rezultati primerljivi s preteklimi leti, tudi zahtevnost mature je bila primerljiva: »Posebej bi poudarila, da informacija, ki ji nekateri morda celo zaupajo, da se rezultati prikrojujejo glede na Gaussovo krivuljo, ne drži. Iz leta v leto ugotavljamo, da velikih odstopanj ni.«

    Poklicna matura

    Rezultate poklicne mature so kandidati prejeli že 8. julija. Na 142 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih je poklicno maturo opravljalo 9145 kandidatov, od tega 8151 dijakov in 994 ostalih. Uspešno jo je opravilo 8292 kandidatov oziroma 90,67 odstotka. Prvič je poklicno maturo opravljalo 8677 kandidatov, od tega je bilo uspešnih 8039 ali 92,65 odstotka. Dijaki so bili uspešni v 93,21 odstotka, drugi kandidati pa v 84,75 odstotka.

    image_alt
    Matura ali sprejemni izpit ali oboje za vpis na fakulteto

    Kandidati, ki so opravili poklicno maturo in želijo izobraževanje nadaljevati na univerzitetnem študiju, morajo za večino teh študijskih programov opraviti en predmet splošne mature, tako imenovani peti predmet. Letos je izpite iz petega predmeta opravljalo 1605 kandidatov, šlo je za izpite iz 25 različnih predmetov. Uspešnih je bilo 1157 kandidatov oziroma 72,09 odstotka. To je precej manj od dosežkov kandidatov na splošni maturi.

    Marina Tavčar Krajnc je dejala, da to ne pomeni, da so ti dijaki bistveno slabši od gimnazijcev: »Pomeni pa, da imajo manj znanja, ker je njihov šolski program drugačen. Nekateri teh predmetov v šoli sploh niso imeli, nekateri v veliko manjšem obsegu. Razlika nastaja, ker splošna matura meri samo tiste vrste znanja, ki so v okviru učnih načrtov šol, ki vodijo k splošni maturi. Večinoma morajo zato ti kandidati znanje pridobiti sami, kolikor je ob pouku to mogoče. Šole jih sicer podpirajo, ampak v relativno majhnem obsegu. Obžalujemo, da se razlika v znanju pokaže ravno na maturitetnem izpitu.« To namreč nato pomeni, je dodala, da njihova prva izbira za študij morda ne bo mogla biti uresničena.

    image_alt
    Primerjave, kako naporna je matura v različnih državah, niso na mestu

    Lanska sprememba zakona o maturi je posegla prav v ta del, in sicer, da bi kandidati s poklicno maturo, če bi želeli izobraževanje nadaljevati na univerzitetnih študijih, morali opraviti tri predmete splošne mature. Hkrati je zakon določil, da bi šole morale dijake na te predmete pripraviti. Novosti so nasprotovale univerze, češ da bi marsikateremu kandidatu s poklicno maturo onemogočili vpis na univerzo, zlasti pa srednje strokovne šole, češ da tega ne bi mogle izpeljati. Novi režim bi sicer začel veljati šele čez nekaj let, namreč za tiste, ki so pravkar zaključili osmi razred.

    Spet sprememba?

    Prejšnji teden je ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino objavilo nov predlog sprememb zakona o maturi, po katerem bi poklicna matura ostala taka, kakršna je, na večino univerzitetnih študijev pa bi se lahko vpisovali s poklicno maturo in petim predmetom. Čeprav je razlika v znanju očitna, kar se vidi v uspešnosti pri opravljanju petega predmeta, državna sekretarka Mojca Škrinjar v tem ne vidi težav: »Petinsedemdeset odstotkov je v povprečju uspešnih, kar pomeni, da so to izjemno motivirani ljudje. S predlagano spremembo gremo nazaj na uveljavljeno in čisto dobro prakso, ki nikomur ni povzročala nobene težave, zlasti ne univerzam. One določajo vpisna merila.«

    image_alt
    Najbolj zaželene medicina, arhitektura, akademije …

    Marina Tavčar Krajnc je bila iskrena, da predloga niso veseli. Več let so namreč opozarjali, da sistem ni dober in da je rešitev, kakršna je v lani spremenjenem zakonu, predvidela že bela knjiga leta 2011. Kot je poudarila, informacije o uspešnosti in dolžini študija kažejo, da gre za pomembne razlike v znanju: »Sodimo, da bi bila kakovost znanja lahko večja, boljša, kar bi prispevalo k temu, da bi ti kandidati bolje in uspešnejše študirali.« Marina Tavčar Krajnc je še dodala, da so kandidati tudi precej nepripravljeni za peti predmet: »Odgovornost za uspešnost opravljanja in izpolnitve pogojev za univerzitetni študij smo v celoti prenesli na njihova ramena. Šola pa te odgovornosti nima in jo lahko delno sprejme ali pa tudi ne.«

    Da je treba spremeniti prav priprave, se strinja tudi predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular: »Opozarjali smo, da so dijaki iz poklicnih in strokovnih šol diskriminirani. Ocena pri petem predmetu je pri njih za eno oceno nižja kot pri gimnazijcih. Ampak če bi šli gimnazijci na izpit brez priprave, mislim, da ne bi imeli nič boljšega rezultata.« Dodal je, da je treba poklicnim maturantom omogočiti, da bodo uspešnejši, in spomnil: »Petega predmeta si nista izmislila ne minister ne državna komisija, ampak so ga predlagale univerze, ker so imele problem s številom vpisanih kandidatov.«

    Pripombe na predlog sprememb zakona zbirajo do 25. avgusta. Škrinjarjeva je poudarila, da so predlog podprli prav vsi ravnatelji srednjih strokovnih šol na nedavnem srečanju, z gimnazijskimi ravnatelji pa se še niso sestali.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Rezultati

    Kliknili so na rezultate in zadržali dih: prvi odzivi slovenskih maturantov

    Ob dnevu, polnem pričakovanj in močnih čustev, smo maturante vprašali, kako so doživljali obdobje mature vse do trenutka objave rezultatov.
    13. 7. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj v naslednjih dneh in tednih čaka maturante (in njihove starše)

    Pomembni datumi, roki, točke in vpisni pogoji, ki jih mora poznati vsak pred vpisom na fakulteto.
    Manca Jagodic 11. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Spremembe

    Matura ali sprejemni izpit ali oboje za vpis na fakulteto

    Koalicijska pogodba napoveduje reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, ideja je zmanjšati vpliv maturitetnih točk.
    Špela Kuralt 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Matura

    Primerjave, kako naporna je matura v različnih državah, niso na mestu

    Z esejem iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine se za 7251 prijavljenih kandidatov danes začenja splošna matura.
    Špela Kuralt 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Matura

    Začenja se matura: kaj bi se zgodilo, če bi vrnili sprejemne izpite?

    Po prvomajskih praznikih se bo z esejem iz slovenščine začela splošna matura. Ta ostaja eno ključnih meril pri vpisu na fakultete z omejitvijo vpisa.
    Špela Kuralt 3. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    Najbolj zaželene medicina, arhitektura, akademije …

    Najmanj zanimanja za humanistiko in družboslovje, redki želijo postati predmetni učitelji naravoslovja in matematike.
    Špela Kuralt 3. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    13. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    maturapoklicna maturazrelostni izpitrezultatifakultetevpis

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Spektakel zajamčen: 100.000 Argentincev, 200.000 Angležev (VIDEO)

    Francija, Španija, Anglija in Argentina so v polfinalu, prvenstvo pa poleg spektakla zaznamujejo tudi sporni sodniški in VAR zapleti.
    13. 7. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zrelostni izpit

    Matura opravljena, zdaj kandidati čakajo na vpis na fakultete

    Tudi letos so splošno maturo najbolje opravili kandidati, ki so pravkar zaključili gimnazijo.
    Špela Kuralt 13. 7. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Katere sobne rastline lahko prestavite na prosto in kako?

    Bi radi, da vaše sobne rastline poleti zaživijo? Preverite, kdaj jih seliti na prosto, kako preprečiti ožige in katere 3 vrste bodo zunaj najbolj uspevale.
    Aleksandra Zorko 13. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Tadeja Pogačarja na dan počitka rešuje prenosna klima

    Drugi teden dirke prinaša štiri priložnosti za etapne zmage slovenskega šampiona. V rumeni majici bo ujel Miguela Induraina.
    Miha Hočevar 13. 7. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hormuška ožina

    Trump: ZDA bodo prevzele Hormuško ožino in pobirale plačila

    Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pobirale 20 odstotkov vrednosti vsakega tovora, ki bo šel preko Hormuške ožine.
    13. 7. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Katere sobne rastline lahko prestavite na prosto in kako?

    Bi radi, da vaše sobne rastline poleti zaživijo? Preverite, kdaj jih seliti na prosto, kako preprečiti ožige in katere 3 vrste bodo zunaj najbolj uspevale.
    Aleksandra Zorko 13. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Tadeja Pogačarja na dan počitka rešuje prenosna klima

    Drugi teden dirke prinaša štiri priložnosti za etapne zmage slovenskega šampiona. V rumeni majici bo ujel Miguela Induraina.
    Miha Hočevar 13. 7. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hormuška ožina

    Trump: ZDA bodo prevzele Hormuško ožino in pobirale plačila

    Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pobirale 20 odstotkov vrednosti vsakega tovora, ki bo šel preko Hormuške ožine.
    13. 7. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo