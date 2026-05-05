Državni izpitni center: slovenski izpiti niso najdaljši

Matura, splošna v gimnazijah in poklicna v srednjih strokovnih šolah, ni le zrelostni izpit, ampak z njo dijaki šele pridobijo srednješolsko izobrazbo, hkrati je tudi eno od meril pri vpisu na fakultete. Splošna matura se bo po današnjem eseju nadaljevala 29. maja z drugim delom pisnega izpita iz slovenščine, italijanščine oziroma madžarščine. Takrat se bo začela tudi poklicna matura.

Gimnazijci se bodo v današnjem eseju ukvarjali z besedili Ivana Cankarja Na klancu in Tine Vrščaj Na Klancu. Splošna matura sicer vključuje tri skupne predmete, in sicer slovenščino (italijanščino/madžarščino), matematiko in tuji jezik. Maturant si nato izbere še dva predmeta, skupno opravi torej pet predmetov na maturi. Poleg pisnih izpitov maturante od 10. do 23. junija čakajo še ustni izpiti, pri nekaterih predmetih so del mature tudi laboratorijske vaje, seminarske naloge, praktični del … Točke praktičnega dela izpita bodo dobili 12. maja, z uspehom splošne mature bodo seznanjeni 13. julija.

Primerjave, kako naporna je matura v različnih državah, niso na mestu, opozarjajo na Državnem izpitnem centru (RIC), ker so načini zaključevanja srednješolskega izobraževanja različni. Pojasnili so, da imajo kandidati po državah običajno od dva do osem izpitov: »Dober primer je sosednja Hrvaška, kjer so obvezni le trije izpiti (hrvaški jezik, matematika in tuji jezik), vendar kandidat zaradi vpisa na fakulteto lahko izbere še do šest izbirnih predmetov. Tipično tako opravljajo od štiri do šest, lahko pa tudi devet predmetov na maturi. Slovenska splošna matura s petimi predmeti oziroma šestim dodatnim predmetom po številu predmetov nikakor ne izstopa. Tudi po dolžini izpitov slovenski niso med najdaljšimi: na Finskem vsak pisni izpit traja šest ur, prav toliko tudi prva in druga pisna naloga v Italiji, v Nemčiji izpiti tipično trajajo od štiri do pet ur, pri slovenski splošni maturi pa od tri do štiri ure.«

Poklicna matura

Poklicna matura, ki se bo z izpitom iz slovenščine (italijanščine/madžarščine) začela 29. maja, vključuje štiri predmete. Poleg omenjene slovenščine (italijanščine/madžarščine) še temeljni strokovno-teoretični predmet, pri tretjem predmetu dijaki izbirajo med matematiko ali tujim jezikom ali drugim jezikom (slovenščina ali italijanščina kot drugi jezik), četrti predmet pa so različne oblike praktičnega dela v poklicu oziroma stroki.

Matura je tudi eno od meril pri vpisu na fakultete z omejitvijo vpisa. Le nekaj univerzitetnih programov zahteva opravljeno izključno splošno maturo, denimo medicina in pravo, večina fakultet pa tudi na univerzitetnih študijih poklicnim maturantom omogoča, da se z opravljenim petim predmetom splošne mature vpišejo tudi na univerzitetni študij. A lani sprejeta sprememba zakona o maturi tako imenovani peti predmet ukinja. Od šolskega leta 2030/2031 bo veljalo, da bo maturant s poklicno maturo, ki bo želel na univerzitetni študij, moral opraviti tri skupne predmete splošne mature (slovenščino, matematiko, tuji jezik). Srednja šola bo morala kandidatom zagotoviti priprave, četudi bo kandidat na celi šoli morda en sam. Sprememba bo veljala za tiste, ki so zdaj v osmem razredu osnovne šole.

Proti spremembi

Vršilka dolžnosti predsednice Zveze gimnazij Slovenije Alenka Krapež je za Delo pojasnila, da zaradi te spremembe ne pričakujejo večjega vpisa na gimnazije: »S tem so samo pogoji za vpis na univerzitetne in enovite magistrske študije bolj izenačeni. Razumem pa, da to za strokovne šole, posebno manjše, pomeni velik organizacijski izziv s finančnimi posledicami, pri čemer bi moralo pomagati naše ministrstvo.«

Podpredsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Andreja Tamše pa je dejala, da ta sprememba res ni dobra rešitev: »Gre za največ deset odstotkov dijakov, zato v tem res ne vidimo smisla, posebno ker to pomeni veliko organizacijsko spremembo v vsaki posamezni šoli. Velike bodo tudi kadrovske težave. Učiteljev matematike že tako primanjkuje, za splošno maturo je treba imeti enopredmetnega učitelja matematike, teh pa je še manj. Poleg tega ne moremo zmanjševati števila ur praktičnega usposabljanja z delom in posegati v odprti kurikul, ker se z njim prilagajamo trenutnim potrebam delodajalcev. To pomeni, da bomo za pripravo na maturo z vsaj petimi dodatnimi urami obremenili dijake. In kaj se bo zgodilo, če bo fakulteta poleg teh predmetov zahtevala, denimo, še en naravoslovni predmet? Jih bodo delali šest? Dijaki tega ne bodo zmogli.«

In fakultete?

Proti tej spremembi je tudi rektorska konferenca, ki ji predseduje Univerza v Mariboru. Na univerzi so opozorili, da »kakovosti znanja ni mogoče presojati zgolj na podlagi vrste srednješolskega programa«. Spomnili so še na ustavno zagotovljeno avtonomijo univerz, »ki vključuje pravico, da same določajo vpisne pogoje glede na zahteve posameznih študijskih programov«.

Dodali so, da primerjalne analize drugih evropskih držav, posebej so omenili Avstrijo, Nemčijo in Švedsko, kažejo, »da odprta prehodnost ne vodi v padec kakovosti visokošolskega izobraževanja, ampak v večjo prilagodljivost sistema in večjo socialno pravičnost. Pravično bi bilo, da se kakovost znanja presoja na podlagi kompetenc, ki so potrebne za določen študij, in ne na podlagi srednješolskega programa kot takega. Če je torej cilj univerz, da dobijo najboljše in najprimernejše kandidate, bi morale imeti možnost, da se same odločajo o vpisnih merilih, namesto da jim zakon vnaprej omejuje dostop določenih skupin dijakov. Predlagane spremembe zakonodaje po našem mnenju torej ne odpravljajo nepravičnosti, ampak jo ustvarjajo.«