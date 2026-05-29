S slovenščino začetek velikega finala za maturante

Splošna matura se je pravzaprav že začela z esejem iz slovenščine v začetku maja. Danes se bo nadaljevala z drugim delom pisnega izpita iz slovenščine, s pisnim izpitom iz slovenščine se bo danes začela tudi poklicna matura. Maturanti, ki se v šole pripeljejo iz oddaljenih krajev, naj se zaradi del na cestah na pot odpravijo vsaj eno uro prej.

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je letos po podatkih Državnega izpitnega centra (RIC) prvič prijavilo 6968 kandidatov s 83 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 predmetov. Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok, ki se začne danes, prvič prijavljenih 10.273 kandidatov s 142 srednjih šol in iz drugih izobraževalnih organizacij. Tako splošna kot poklicna matura se bosta nadaljevali že jutri z izpitom iz angleščine, matematika pa je za vse maturante na sporedu v soboto, 6. junija.

Pisni izpiti iz predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 1. do 18. junija, ustni pa na vseh šolah od 10. do 23. junija. Kako so opravili splošno maturo, bodo kandidati izvedeli 13. julija. E-vpogledi bodo možni od 13. do 15. julija, v tem času bodo kandidati lahko vložili morebiten ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene, so sporočili iz RIC.

Kandidati poklicne mature bodo pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov opravljali v torek, 9. junija. Izpiti iz četrtega predmeta, gre za zagovore ali izpitne nastope, ter ustni izpiti poklicne mature bodo na šolah od 10. do 22. junija. Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile v sredo, 8. julija. Kot so sporočili iz RIC, bodo kandidati lahko v treh dneh po objavi rezultatov na šoli oddali pisno zahtevo za vpogled in najpozneje dan po vpogledu morebiten pisni ugovor.

Pravočasno na pot

Hkrati z maturo pa potekajo tudi obsežna dela na slovenskih avtocestah. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) je že prejšnji teden opozorila zlasti na zamude, ki jih zaradi del na štajerski avtocesti pričakujejo na relacijah Slovenske Konjice–Celje, Slovenske Konjice–Maribor, Vitanje–Celje in Dobrna–Celje.

»Na podlagi izkušenj iz preteklih obnov avtoceste opozarjamo, da so dejanske zamude v prometu zelo nepredvidljive in lahko znašajo od nekaj minut pa vse do 45 minut ali več,« so zapisali na DUJPP. Vsem potnikom priporočajo, da se v primeru pomembnih dogodkov na pot odpravijo vsaj eno uro prej: »Posebej opozarjamo, da se dela izvajajo tudi v času mature in zaključevanja šolskega leta, zato je pravočasno načrtovanje poti izjemno pomembno.«

Ravnatelj Strokovnega izobraževalnega centra Alme M. Karlin iz Celja Iztok Leskovar, ki je lani opozoril na težave v prometu in maturo, letos miri: »Lani je šlo vse gladko skozi. Po 16. juniju bodo dela bolj intenzivna, takrat bo gneča precej večja. K sreči bo do takrat že konec večine pisnih izpitov, ostali bodo le še ustni, kjer pa lahko v izrednih primerih tudi zamenjamo vrstni red kandidatov. Smo pa dijakom svetovali, naj gredo res dovolj zgodaj na pot. Če bi avtobus moral priti v Celje ob 8.15, izpitni postopek pa se začne ob 8.30, bodo zamudili, zato naj gredo na en avtobus prej. Saj matura je samo enkrat v življenju.« Maturantom pa svetuje, naj se sprostijo: »Naj verjamejo, da so naredili vse in da so vse naredili tudi njihovi učitelji. Tako bodo lahko v miru pokazali, kar znajo. Ker znajo. Res je, da je teža tega izpita velika, ampak v štirih letih so morali pokazati in narediti še veliko več, zato naj zaupajo vase.«