  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    S slovenščino začetek velikega finala za maturante

    Začenja se spomladanski izpitni rok mature, hkrati potekajo obsežna dela na slovenskih avtocestah. Rezultati poklicne mature 8. julija, splošne pa 13. julija.
    Kako uspešni so bili na maturi, bodo kandidati izvedeli julija. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Kako uspešni so bili na maturi, bodo kandidati izvedeli julija. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Špela Kuralt
    29. 5. 2026 | 05:00
    29. 5. 2026 | 07:00
    4:33
    A+A-

    Splošna matura se je pravzaprav že začela z esejem iz slovenščine v začetku maja. Danes se bo nadaljevala z drugim delom pisnega izpita iz slovenščine, s pisnim izpitom iz slovenščine se bo danes začela tudi poklicna matura. Maturanti, ki se v šole pripeljejo iz oddaljenih krajev, naj se zaradi del na cestah na pot odpravijo vsaj eno uro prej.

    image_alt
    Matura, Cankar, šola in vseživljenjsko učenje

    K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je letos po podatkih Državnega izpitnega centra (RIC) prvič prijavilo 6968 kandidatov s 83 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 predmetov. Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok, ki se začne danes, prvič prijavljenih 10.273 kandidatov s 142 srednjih šol in iz drugih izobraževalnih organizacij. Tako splošna kot poklicna matura se bosta nadaljevali že jutri z izpitom iz angleščine, matematika pa je za vse maturante na sporedu v soboto, 6. junija.

    Pisni izpiti iz predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 1. do 18. junija, ustni pa na vseh šolah od 10. do 23. junija. Kako so opravili splošno maturo, bodo kandidati izvedeli 13. julija. E-vpogledi bodo možni od 13. do 15. julija, v tem času bodo kandidati lahko vložili morebiten ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene, so sporočili iz RIC.

    image_alt
    Primerjave, kako naporna je matura v različnih državah, niso na mestu

    Kandidati poklicne mature bodo pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov opravljali v torek, 9. junija. Izpiti iz četrtega predmeta, gre za zagovore ali izpitne nastope, ter ustni izpiti poklicne mature bodo na šolah od 10. do 22. junija. Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile v sredo, 8. julija. Kot so sporočili iz RIC, bodo kandidati lahko v treh dneh po objavi rezultatov na šoli oddali pisno zahtevo za vpogled in najpozneje dan po vpogledu morebiten pisni ugovor.

    Pravočasno na pot

    Hkrati z maturo pa potekajo tudi obsežna dela na slovenskih avtocestah. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) je že prejšnji teden opozorila zlasti na zamude, ki jih zaradi del na štajerski avtocesti pričakujejo na relacijah Slovenske Konjice–Celje, Slovenske Konjice–Maribor, Vitanje–Celje in Dobrna–Celje.

    »Na podlagi izkušenj iz preteklih obnov avtoceste opozarjamo, da so dejanske zamude v prometu zelo nepredvidljive in lahko znašajo od nekaj minut pa vse do 45 minut ali več,« so zapisali na DUJPP. Vsem potnikom priporočajo, da se v primeru pomembnih dogodkov na pot odpravijo vsaj eno uro prej: »Posebej opozarjamo, da se dela izvajajo tudi v času mature in zaključevanja šolskega leta, zato je pravočasno načrtovanje poti izjemno pomembno.«

    image_alt
    Začenja se matura: kaj bi se zgodilo, če bi vrnili sprejemne izpite?

    Ravnatelj Strokovnega izobraževalnega centra Alme M. Karlin iz Celja Iztok Leskovar, ki je lani opozoril na težave v prometu in maturo, letos miri: »Lani je šlo vse gladko skozi. Po 16. juniju bodo dela bolj intenzivna, takrat bo gneča precej večja. K sreči bo do takrat že konec večine pisnih izpitov, ostali bodo le še ustni, kjer pa lahko v izrednih primerih tudi zamenjamo vrstni red kandidatov. Smo pa dijakom svetovali, naj gredo res dovolj zgodaj na pot. Če bi avtobus moral priti v Celje ob 8.15, izpitni postopek pa se začne ob 8.30, bodo zamudili, zato naj gredo na en avtobus prej. Saj matura je samo enkrat v življenju.« Maturantom pa svetuje, naj se sprostijo: »Naj verjamejo, da so naredili vse in da so vse naredili tudi njihovi učitelji. Tako bodo lahko v miru pokazali, kar znajo. Ker znajo. Res je, da je teža tega izpita velika, ampak v štirih letih so morali pokazati in narediti še veliko več, zato naj zaupajo vase.«

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vzgoja in izobraževanje

    Dogovoriti se moramo, kaj od šole sploh hočemo

    Na simpoziju o vzgoji in izobraževanju je stroka opozorila na izgubljene priložnosti za resne in predvsem premišljene spremembe v šolskem sistemu.
    Špela Kuralt 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vpis v srednje šole

    Šole v večjih središčih, zlasti Ljubljani, zelo polne

    Do 15. ure 6. maja so kandidati za vpis v srednje šole lahko prenesli prijavnice, po zadnjih podatkih je bilo 1868 prenosov, a mnoge šole ostajajo (pre)polne.
    Špela Kuralt 8. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Matura

    Primerjave, kako naporna je matura v različnih državah, niso na mestu

    Z esejem iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine se za 7251 prijavljenih kandidatov danes začenja splošna matura.
    Špela Kuralt 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Matura

    Začenja se matura: kaj bi se zgodilo, če bi vrnili sprejemne izpite?

    Po prvomajskih praznikih se bo z esejem iz slovenščine začela splošna matura. Ta ostaja eno ključnih meril pri vpisu na fakultete z omejitvijo vpisa.
    Špela Kuralt 3. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vpis na fakultete

    Za kandidate s posebnimi potrebami in posebnimi statusi še letos ugodnosti

    Le še letošnji maturanti s posebnimi potrebami in drugimi statusi, kot so denimo športniki, se bodo lahko vpisali z 90 odstotki minimuma točk.
    Špela Kuralt 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Resnica

    Lukšič: Pričakoval bi še več izstopov iz Resnice

    Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
    Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    NSi predlagala tudi ministrico

    V zadnjem trenutku rošade pri ministrskih kandidatih trojčka okoli NSi. Kratko naj bi potegnila predsednica SLS Tina Bregant. Koga predlaga SDS?
    Uroš Esih 28. 5. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Ivo Vajgl: Ministrica Fajon bi morala izreči opomin veleposlaniku Zupančiču

    Janez Janša naj bi od Anžeta Logarja zahteval, da predlog zakona o Skoku v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov.
    Uroš Esih 27. 5. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Na Dončićevem dvorišču panika in množična odpuščanja

    Pri franšizi Los Angeles Lakers se dogajajo odpuščanja, eden od zaposlenih je dan opisal kot zelo težak. Spremembam še ni videti konca.
    28. 5. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaganja v zdravje

    Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

    Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
    27. 5. 2026 | 19:41
    Preberite več

    Več iz teme

    maturadržavni izpitni centerpoklicna maturazrelostni izpitdijakiizobraževanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Poceni prevoz

    Varčni ali škrti Škoti? Iznajdljivi!

    Člani znamenite navijaške skupine Tartan Army, ki podpira škotsko nogometno reprezentanco, so za prevoz na tekme najeli znamenite rumene šolske avtobuse.
    29. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Četrta Janševa vlada

    Prva zaslišanja ministrskih kandidatov lahko že v ponedeljek. Kaj sledi?

    Vložitvi ministrskih kandidatov sledijo predstavitve pred DZ. Prve so lahko že v ponedeljek. Vlada nastopi, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov.
    29. 5. 2026 | 06:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uspešen in kritičen

    Če bi javno zdravstvo delovalo, ne bi bilo težko plačevati visokih davkov

    Nekdanjemu kapetanu angleške nogometne reprezentance Riu Ferdinandu gre v poslu kot po maslu. V Dubaj se je preselil tudi zaradi neustrezne politike.
    29. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Wembanyama je postal mož, MVP pa zmrznil v Teksasu

    Košarkarji San Antonia so na šesti tekmi premagali Oklahomo s 118:91 in izsilili sedmo tekmo v konferenčnem finalu Zahoda.
    Nejc Grilc 29. 5. 2026 | 06:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uspešen in kritičen

    Če bi javno zdravstvo delovalo, ne bi bilo težko plačevati visokih davkov

    Nekdanjemu kapetanu angleške nogometne reprezentance Riu Ferdinandu gre v poslu kot po maslu. V Dubaj se je preselil tudi zaradi neustrezne politike.
    29. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Wembanyama je postal mož, MVP pa zmrznil v Teksasu

    Košarkarji San Antonia so na šesti tekmi premagali Oklahomo s 118:91 in izsilili sedmo tekmo v konferenčnem finalu Zahoda.
    Nejc Grilc 29. 5. 2026 | 06:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo