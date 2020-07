Maturanti s primerljivimi ocenami v izjemnih razmerah

Ljubljana – »Razdelitev ocen in splošnega uspeha je zaslužena in primerljiva s preteklimi leti, kandidati bodo lahko konkurirali z generacijami prejšnjih in prihodnjih let,« je dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra, strnil rezultate letošnje splošne mature, ki so jih objavili danes, in tudi poklicne, s katerimi so se kandidati seznanili prejšnji teden. V izpitnem centru so prepričani, da je bila odločitev, da se obe maturi izvedeta, sicer z nekaj prilagoditvami in ob upoštevanju priporočil, pravilna.Splošno maturo je prvič opravljalo 5560 kandidatov, 93,92 odstotka med njimi je bilo uspešnih, kar je eden ...