»Maturantov naj ne bega, ali matura bo ali ne, delajo naj naprej«

Nujni so prevozi

Predsednica Skupnosti splošnih gimnazij Mojca Lukšič pravi, da bi bilo dobro, ko bi se dijaki pred maturo vrnili v šole: »Ne moremo reči, da nimajo znanja ali da so veliko zamudili. Gre bolj za občutek, da se dijak spet spravi v neko drugo življenjsko rutino in da vidi, da zna. In da bo v redu. Da matura ni bav bav. Sploh zato, ker jih bo vse postavila v enak položaj.« FOTO: Voranc Vogel/Delo



Matura kot boljša možnost

Ljubljana – Po večurnem sestanku predstavnikov ministrstva za izobraževanje, ravnateljev, Državnega izpitnega centra (RIC), obeh maturitetnih komisij in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je znano, da če bo epidemiološka situacija taka, kot je zdaj, matura bo. Sestanek bodo nadaljevali danes, ko naj bi usklajevali logistiko – kdaj naj bi se dijaki vrnili v šole, za kar je nujno, da so organizirani prevozi in odprti dijaški domovi.»Predstavnik NIJZ je dal oceno, da z vidika zdravstvene varnosti in zaščite izvedba mature ni problematična in lahko nemoteno poteka,« je dejala ministrica za izobraževanje. Pri organizaciji mature so nekaj prilagoditev že sprejeli, je dejala predsednica komisije za splošno maturo. Tako so, denimo, pri internih delih mature podaljšali rok za oddajo seminarskih nalog, prestavili so pisanje eseja pri materinščini za skoraj mesec dni. Dijaki ga bodo pisali na isti dan kot pisni del izpita pri materinščini, to je 1. junija.Maturanti so na problem, da bodo pisali esej in pisni del le s krajšim odmorom, večkrat opozorili. Tavčar Krajnčeva pravi, da so sprejeli odločitev, o kateri so »menili, da povzroči najmanj škode. Zavedamo se, da je to mogoče oteževalna okoliščina, vendar smo na podlagi vseh informacij in izkušenj ocenili, da ni taka, da bi kakorkoli opazno škodovala dijakom. Vsako leto celotna generacija dijakov piše na jesenskih rokih maturo na enak način in podatki kažejo, da razlike, ki bi kazale na slabše rezultate zaradi drugačne organizacije, niso evidentne.«Dijakom bodo morali zagotoviti tudi prevoze in mesta v dijaških domovih. Kako naj bi to izpeljali, se bodo pogovarjali danes. Kot je pojasnila predsednica Skupnosti splošnih gimnazij, naj bi NIJZ za dijake pripravil podobne protokole prevozov, kot so jih pripravili za prevoze delavcev, saj javnega prevoza do takrat verjetno še ne bo: »Šlo naj bi za neke posebne linije. Za dijaške domove pa NIJZ predlaga, da bi bil v vsaki sobi le en dijak zaključnega letnika, da bi zmanjšali možnost prenosa okužbe. Načeloma naj težav s tem ne bi bilo, bi se pa morali najprej vsi dijaki izseliti. Zdaj sicer v dijaških domovih ni nikogar, ampak stvari dijakov, ki so šli na začetku karantene domov za '14 dni', so še tam.«O vsem tem se bodo pogovarjali danes, ko naj bi se dogovarjali tudi, kdaj naj bi se dijaki zaključnih letnikov vrnili v šole. Veliko bo odvisno od testiranja 3000 državljanov v raziskavi razširjenosti covida-19, ki jo izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Vendar je »če-jev« veliko, poudarja Lukšičeva: »Če bodo rezultati spodbudni, če bo epidemiološko stanje v državi takšno, da bi bilo vračanje zaključnih letnikov v šole možno, če bodo zagotovljeni prevozi in bivanje v dijaških domovih, potem bi se lahko vrnili v najboljšem primeru 11. maja. Ampak to se bo še presojalo, datum še zdaleč ni določen.«Lukšičeva pravi, da bi bilo s psihološkega vidika dobro, ko bi dijaki pred maturo in zaključnimi izpiti prišli nazaj v šolo: »Ne moremo reči, da nimajo znanja ali da so veliko zamudili. Gre bolj za občutek, da se dijak spet spravi v neko drugo življenjsko rutino in da vidi, da zna. In da bo v redu. Da matura ni bav bav. Sploh zato, ker jih bo vse postavila v enak položaj.« Na velik pomen mature je opozoril tudi predsednik komisije za poklicno maturo: »Prijavljenih je več kot 2500 tistih, ki v reden proces izobraževanja niso bili vključeni in bi jim bilo s tem, ko ne bi bilo mature, onemogočeno, da bi pridobili poklic, in nadaljnje izobraževanje.«Zadnjo besedo pri izvedbi mature bosta imela zdravstvena stroka in trenutno epidemiološko stanje, a direktor RICje jasen: »Najboljše sporočilo sestanka je, naj maturantov ne bega, ali matura bo ali ne, ampak naj delo na daljavo nadaljujejo.«