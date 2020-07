Maturantskega plesa ni bilo, zdaj tudi denarja ni

Za večino dijakov četrtih letnikov se je srednja šola končala brez maturantskega plesa. Čeprav je v njih in njihovih starših še tlelo nekaj upanja, da jih bo mogoče preložiti na čas po ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, se je ta tako hitro spet pojavil, da so se temu slavju večinoma odpovedali, čeprav so nekateri že plačali vstopnice. Pri vračilu denarja pa se je zapletlo. Dijaki četrtega letnika Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana so prvotni datum za maturantski ples, 2. april, nadomestili z novim, 24. junijem. To je bil čas, ko so se že pojavljali novi primeri okužb, zato ...