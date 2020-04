FOTO:Na svetu evidentiranih že skoraj milijon okužb, največ trenutno v ZDA

KLJUČNI POUDARKI

• Iz New Yorka se organizirano vrača skupina slovenskih državljanov.

• Odbor DZ ni podprl predloga podelitve izjemnih pooblastil vojski.

• V Sloveniji po zadnjih, včerajšnjih podatkih 39 novih primerov okužb, skupno do 841, covid-19 usoden za 15 ljudi.

• Termin za maturitetni esej se bo z začetka maja najverjetneje preložil na 30. maj.

• Na svetu evidentiranih skoraj milijon okužb, v ZDA za covidom-19 umrl dojenček.

Krizne razmere razgalile nekdanji blišč starega dela prestolnice

V predklinični fazi raziskav več kot 40 projektov cepiva za koronavirus

V Premogovniku Velenje organizirali izdelavo mask za lastne zaposlene

Na svetu evidentiranih skoraj milijon okužb, v ZDA za covidom-19 umrl dojenček

Domove za starejše bi morali še bolj zapreti

Iz New Yorka se organizirano vrača skupina slovenskih državljanov

Odbor DZ ni podprl predloga podelitve izjemnih pooblastil vojski

Pisatelj Boris Pahor je doma. Kako preživlja karanteno?

V Sloveniji po zadnjih podatkih 39 novih okužb

Šolska ministrica napovedala odlog začetka mature

»Ko je (bila) turistična sezona na vrhuncu, je bil stari del Ljubljane res zasičen s turisti, pa tudi s tudi tistimi, ki so bili tam nastanjeni prek Airbnb. Vendar je stari del mesta zaradi visokih cen stanovanj že pred leti izrinil domačine. Starejša stanovanja so se prodajala kot investicije, a je v tem delu mesta še kar nekaj stanovanj, ki se oddajajo za dolgoročno obdobje. Pred izbruhom epidemije so bile cene za najem vrtoglave, zdaj se je vse postavilo na glavo,« pravi, nepremičninska posrednica in strokovnjakinja za kratkoročno oddajanje nepremičnin. Ocenjuje, da je oddajanje prek spletne platforme Airbnb zdaj »usahnilo« ne le v starem delu Ljubljane, ampak tudi v drugih delih mesta.Po svetu poteka že pet kliničnih vrednotenj cepiv proti sars-cov-2, več kot 40 projektov razvoja pa je v fazi predkliničnih raziskav. Gre za izjemno hiter odziv podjetij in akademikov, vendar pa bo treba učinkovitost cepiv še potrditi, je ocenila skupina, ki na Fakulteti za farmacijo spremlja to področje.Pomemben mejnik v seznanjanju s koronavirusom je bila določitev nukleotidnega zaporedja virusovega genoma, s čimer so znanstveniki dobili vpogled v virusove gene. Prav genska informacija je namreč ključna za izdelavo cepiv, saj predstavlja osnovo za pripravo edinstvenih virusovih proteinov, ki po vnosu v organizem aktivirajo imunske celice, so še sporočili iz skupine.»Varnost zaposlenih je bila v Premogovniku Velenje vedno na prvem mestu in tudi v času, ko se spopadamo s koronavirusom, se trudimo na kar se da varen način zagotavljati nemoteno izvajanje dejavnosti. Za zaposlene, ki skrbijo za to, da v Sloveniji ne bi ostali brez elektrike, smo do zdaj sprejeli kar nekaj ukrepov proti širjenju virusnih okužb SARS-CoV-2 (COVID-19).Za zagotavljanje še večje varnosti so v hčerinski družbi HTZ Velenje, sicer enem največjih slovenskih invalidskih podjetij, začeli z izdelavo zaščitnih mask. Do zdaj so jih izdelali že več kot 4.000, so za večkratno uporabo in so pralne,« so sporočili iz Premogovnika Velenje.Število okuženih z novim koronavirusom po svetu bo v prihodnjih dneh preseglo milijon, je opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V ZDA je za koronavirusom umrl dojenček, star šest tednov, ki velja za doslej najmlajšo žrtev pandemije, poročajo tuje tiskovne agencije.Po izračunih francoske tiskovne agencije AFP so od začetka pojava novega koronavirusa v kitajskem Wuhanu konec decembra lani potrdili več kot 900.000 okužb, skoraj 46.000 ljudi je umrlo za boleznijo covid-19.Po Ghebreyesusovih ocenah bo v prihodnjih dneh okuženih že milijon ljudi. »Zelo me skrbita hitro naraščanje števila okuženih in naglo širjenje po svetu,« je poudaril v sredo po videokonferenci.Največ okuženih je trenutno v ZDA, kjer so do srede zvečer potrdili 215.417 okužb, umrlo pa je 5116 Ljudi. Med njimi je tudi šest tednov star dojenček iz Connecticuta, ki so ga v kritičnem stanju v bolnišnico prepeljali prejšnji teden. »Test je potrdil, da je bil dojenček okužen z novim koronavirusom,« je tvitnil guverner ConnecticutaPredsednik komisije za medicinsko etiko in nekdanji minister za zdravjemeni, da bi morali tiste domove za starejše, kjer se novi koronavirus ni razširil, še bolj zapreti. S tem bi lahko povsem preprečili vnos virusa v domove za starejše občane, je ocenil.»V večini domov, ki jih je pri nas okoli sto, se ta virus ni razširil, zato bi tiste domove, ki so za zdaj obvarovani pred infekcijo, še bolj zaprl,« je povedal Voljč. Več tednov so sicer že prepovedani obiski v domovih za starejše, kamor pa je okužba vseeno zašla. Doslej so potrdili okužbo pri 137 oskrbovancih in 30 zaposlenih v domovih, največji žarišči sta v domovih v Metliki in Šmarju pri Jelšah. Prav starejši pa so ena od najranljivejših skupin pri covidu-19.Iz New Yorka v Budimpešto je v sredo s posebnim poletom madžarskega letala odpotovala skupina Slovencev iz ZDA, za katere je potem organiziran prevoz do madžarsko-slovenske meje, kjer sledi zdravstveni pregled na okužbo z novim koronavirusom in nato predvidoma 14-dnevna izolacija oziroma karantena v domovini.Polet je za svoje državljane v ZDA organizirala Madžarska, slovensko ministrstvo za zunanje zadeve ter slovenska diplomatska predstavništva v ZDA pa so organizirala prostor na letalu tudi za Slovence. Letalo je najprej v torek prispelo v Los Angeles, kjer so vkrcali prvi del potnikov, med njimi nekaj Slovencev.Letalo je v sredo pobralo še približno 70 potnikov na newyorškem letališču JFK, med njimi poleg Madžarov pet slovenskih državljanov in nekaj Slovakov. Letalo se bo ustavilo na Islandiji zaradi goriva, nato pa nadaljevalo pot proti madžarski prestolnici. STAVladni predlog za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi podelili izjemna pooblastila vojski pri širšem varovanju državne meje, na odboru DZ za obrambo ni prejel potrebne dvotretjinske večine navzočih. Ob navzočih 19 poslancih jih je za predlagani sklep glasovalo 11, kar je manj od dveh tretjin, zato predlog ni bil sprejet.Proti je sicer glasovalo sedem poslancev. Poleg poslancev koalicijskih SDS, SMC, NSi in Desusa so predlog podprli še poslanci opozicijskih SAB in SNS, poslanci LMŠ, Levice in SD pa so predlogu že v razpravi nasprotovali. STAKako izolacijo preživlja 106-letni zamejski pisatelj? Človek, ki je preživel prvo svetovno vojno, špansko gripo, drugo svetovno vojno, štiri taborišča in tri totalitarizme, zdaj preživlja še epidemijo koronavirusa. Slovencem sporoča: ostanite doma, berite knjige, slovenske in svetovne klasike, pozabite na egoizem in sledite Kristusu, ki je rekel, da moramo skrbeti za drugega.Vlada je nove podatke o širitvi okužb v Sloveniji nazadnje objavila včeraj dopoldne, nanašajo se na čas do torka ob 24. uri. Število testiranj v torek je bilo 1288, število pozitivnih oseb se je zvišalo za 39, število hospitaliziranih je bilo 119, od tega na intenzivni negi 31. V torek sta umrli dve osebi, skupno število slovenskih žrtev covida-19 je 15. V torek so iz bolnišnične oskrbe odpustili osem ljudi.Ministrica za izobraževanjeje včeraj za TV Slovenija napovedala, da priprave na maturo kljub krizi z epidemijo koronavirusa in šolanjem na daljavo potekajo, vendar pa da je že jasno, da je v prvotnih rokih ne bo mogoče izvesti. Termin za esej se bo z začetka maja najverjetneje preložil na 30. maj, je napovedala v Odmevih.»Enotno mnenje in ocena stroke ter informacija, ki smo jo dobili od dijaške organizacije, je, da želijo, da matura je. Vsi scenariji, ki jih dodelujemo, se usmerjajo v to, da se bo izvedla,« je poudarila ministrica.»Vendar pa to v prvotnih rokih ne bo mogoče, kar pomeni, da se esej v maternem jeziku ne bo pisal na začetku maja, ampak ga prestavljamo, najverjetneje na prvi mogoči termin, ki bo 30. maja. Zaključek celotnega izobraževalnega procesa za maturante pa na 22. maj. Kaj in kako bodo tekle časovnice, bo odvisno od razmer s koronavirusom,« je povedala. STA