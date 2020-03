Med 8. in 10. uro v trgovine le starejši, nosečnice in druge ranljive skupine

KLJUČNI POUDARKI V kitajski provinci Hubei je v nedeljo minil šesti zaporedni dan brez novih okužb.

Nakupovanje v trgovinah je po novem med 8. in 10. uro zjutraj omogočeno samo tako imenovanim ranljivim skupinam.

8.25 Na svetu več kot 700.000 okuženih

7.45 V kitajski provinci Hubei šesti dan brez novih okužb

7.35 Matura po načrtih

7.00 Med 8. in 10. uro vstop v trgovine le za določene skupine

2.00 V ZDA podaljšali ukrepe za zajezitev širjenja virusa

Po podatkih portala CoronaLive.info je po svetu potrjenih 720.000 primerov okužb z novim koronavirusom, skupno pa je umrlo približno 34.000 okuženih. Po doslej znanih podatkih je v Sloveniji potrjenih 730 okužb, umrlo pa je 11 okuženih oseb.V kitajski provinci Hubei, od koder se je virus sars-cov-2 razširil skoraj po vsem svetu, v nedeljo šesti zaporedni dan niso potrdili novih okužb. Zaradi tako imenovanih uvoženih primerov okužb je Kitajska ta konec tedna odpovedala večino mednarodnih letov, tujcem pa prepovedala vstop v državo, piše Reuters.Vse oblike izobraževanja na daljavo z učenci, dijaki in študenti potekajo v skladu s potrjenim šolskim koledarjem in nadomeščajo običajno izvedbo v razredu, je na včerajšnji tiskovni konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Medtem ko za zdaj ne razmišljajo o spremembah maturitetnih rokov, se bo študentom, ki jim zaradi krize ne bo uspelo izpolniti študijskih obveznosti, status prenesel na prihodnje študijsko leto.Skladno z novim vladnim odlokom od polnoči velja prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča – z izjemami, kot sta prihod na delo in skrb za družinske člane –; prav tako je nakupovanje v trgovinah med 8. in 10. uro zjutraj omogočeno samo tako imenovanim ranljivim skupinam, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci lahko nakupe opravijo samo v tem časovnem terminu.V času epidemije ostajajo odprte prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, prodajalne s hrano za živali ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.Ukrep omejevanja druženja v skupinah in ohranjanja varnostne razdalje med pandemijo koronavirusa je bil v ZDA podaljšan do konca aprila. Do nedelje zvečer so po podatkih Univerze John Hopkins našteli več kot 143.000 okužb in 2479 mrtvih, od tega največ v državi New York. Ameriški predsednikse je za podaljšanje ukrepov odločil kljub prvotnim napovedim, da bo ameriško gospodarstvo ponovno v polnem zagonu do velike noči.