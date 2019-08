Med dvigom iz jame se je poškodoval jamar, reševanje še poteka

V jami ob cesti za Kozje stene nad Predmejo v občini Ajdovščina je ponoči prišlo do jamarske nesreče, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Aktivirali so reševalce Jamarske reševalne službe Tolmin, Kranj, Sežana, Postojna, vodstvo JRS in pripadnike Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije.



Kot nam je povedal vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek, reševanje še poteka in bo predvidoma trajalo do večera. Trenutno je v jami angažirana ekipa za širjenje ožin. Vhodni del je potrebno razširiti in stabilizirati zaradi transporta.



Klic na pomoč so s strani drugega jamarja prejeli ob 1.27 uri. Najprej je interveniral reševalec, ki je domačin na Predmeji, zatem so se pridružili ostali. Poškodovani jamar se nahaja na globini približno 150 metrov. Zaradi padajočega kamenja v jami si je poškodoval glavo, a kot dodaja Zakrajšek, ni v življenjski nevarnosti. V intervenciji sodeluje zdravnica Jamarske reševalne službe, ki se je spustila do poškodovanega. Jamar je stabilen, verjetno je doživel pretres možganov.